Yalçın Topçu: Erdoğan'ın en önemli özelliğinin bu olduğunu gördüm

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

'Yaşlılar için elele' projesinin sahibi Medikal Turizm Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere hastaneye bir adet mobil dijital röntgen cihazı bağışı yaptı. Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Dr. Sinan İbiş, İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral, Ankara Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, Ankara Üniversitesi Rektöçrü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu katıldı.

'Rab'bimiz yaşlılarımıza öf bile demememizi emrediyor'

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaşlılarımızın önemine vurgu yaparak, "Cenab-ı Allah İsra Suresi'nde, O'na kulluk etmemizi, annemize ve babamıza iyi bakmamızı, biri veya her ikisi de yanımızda yaşlanırsa onlara 'öf' bile demememizi emrediyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"'Namaz dinin direğidir' diye buyuran Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), 'Sizden biri insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif kıldırsın. Çünkü cemaat içinde zayıf, hasta veya yaşlı insanlar olabilir' buyurarak da hasta ve yaşlılarımıza namazda bile kıymet verilmesi gerekliliğinin altını çizmiştir."

'Cenab-ı Allah hayrınızı kabul etsin'

"Bugün burada bu hayırlı toplantı vesilesiyle bizleri biraraya getiren Sinan Hocama, sayın Rektör hocama ve değerli başhekimlerimize saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Anaya, babaya, yaşlı ve hastalarımıza değer veren herkeasten Rab'bim razı olsun. Cenab-ı Allah hayrınızı kabul etsin ve sizler gibi olanların sayısını arttırsın."

Prof. Ünüvar: Sayın Erdoğan'ın en önemli özelliği merhameti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştığını belirterek, "Bu süre boyunca sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Müsteşarlık, Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyeliği görevlerinde bulundum. Şu anda da Ankara Üniversitesi'nde Rektör olarak görevime devam ediyorum. Bu süre zarfında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a baktığım zaman onun en önemli özelliğinin merhameti olduğunu gördüm." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi sürecinde vatandaşlarımız için ne kadar çırpındığına yakınen şahidim." diyen Prof. Ünüvar, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de sağlık ve sosyal politikalar hep önde olmuştur. Bugün pandemi sürecinde de Türkiye gerçek bir başarı hikayesi yazmıştır."

'Bugün burada geleceğe bir yatırım yapılıyor'

Sinan İbiş'in yaptığı dijital röntgen cihazı bağışı için teşekkür eden Prof. Ünüvar, "Sinan kardeşimin konuşmasından da çok etkilendim. Vahid amca ile Nebahat teyze ve Selma kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki bugün burada geleceğe bir yatırım yapılıyor." diye konuştu.