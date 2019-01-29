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Yalçın Menteş'in sağlık durumu

Sanatçının yoğum bakımdaki tedavisi sürüyor

29 Ocak 2019 Salı 18:08
Yalçın Menteş'in sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide canlandırdığı "Saffet" karakteriyle adını duyuran oyuncu Yalçın Menteş, yoğun bakıma alındı.

Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun doktoru Tanju Ulufer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Menteş'in bir başka sağlık kuruluşundan dün Özel Çağıner Hastanesi'ne acil olarak getirildiğini söyledi.

Ulufer, diyabet ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören Menteş'in solunum güçlüğü yaşadığını, şu anda suni solunum cihazlarıyla tedavi gördüğünü kaydetti.

Menteş'in solunumunun yeterli olmaması sebebiyle cihaza bağlı uyutulduğunu aktaran Ulufer, "Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır diyabet hastası olan Yalçın Menteş, ayrıca 12 Nisan 2013 tarihinde damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağını dizi üzerinden kaybetmişti.

Ünlü oyuncu son olarak geçen yıl Müfit Can Saçıntı'nın senaryosunu yazıp, yönettiği "Babamın Ceketi" adlı filmde Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Ünal Yeter'le birlikte rol almıştı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:08
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