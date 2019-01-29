0553 313 94 23

Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı! Yalçın Menteş'in son durumu nasıl?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Çarli, Tatlı Kaçıklar gibi televizyon dizileriyle tanınan ve 2013 yılında kangren nedeniyle bacağı kesilen oyuncu Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

29 Ocak 2019 Salı 17:31
Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı! Yalçın Menteş'in son durumu nasıl?

Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Dua istedi

Usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş'i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu.

Yalçın Menteş, aslında yeniden sahnelere dönmek istiyordu ama çok küstü! Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yalçın Menteş kimdir?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle ön plana çıktı.

1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:31
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Yalçın Menteş
  4. Yalçın Menteş yoğun bakımda
  5. usta oyuncu
  6. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    3. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    4. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    5. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    6. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    7. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Kilis'te FETÖ operasyonu! 5 gözaltı..
    10. New York borsası yatay seyirle açıldı
    11. Beyniniz için bunları yemeyin! Bu..
    12. Suriye'deki 130 DAEŞ'li terörist,..
    13. İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir..
    14. Başkan Uztürk'ten para badmintonculara..
    15. Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu
    16. Hırsızlık şüphelisi kadın, kendisini..
    17. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    18. Giresunspor'da Elazığspor maçı..
    19. Hindistan'da hükümet cami arazisini..
    20. Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı!..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı