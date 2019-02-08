Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti!

12 gündür yoğun bakımda olan oyuncu Yalçın Menteş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Menteş, 2013'te de kangren olan bacağını kaybetmişti.

Yalçın menteş kimdir?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'dta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan diziyle televizyon ekranlarında kendini gösterdi.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Menteş, 1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, 100 Ünlü Yüz adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Yalçın Menteş, 1981'de Birhan Hanım ile İzmir'de evlendi, 1991 doğumlu Atilla adında oğlu var. Menteş, 2006 yılında eşi Birhan Hanım ile boşandı,

Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle 12 Nisan 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti.