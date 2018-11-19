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Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!

Başta üstad Kadir Mısıroğlu olmak üzere, dindar insanları Mustafa Kemal üzerinden hedef haline getiren odatv’nin yıllarca yazılarını yayınladığı, Kemalistlerin akil adam olarak gösterdiği Yalçın Küçük’ün tam bir Mustafa Kemal düşmanı olduğu ortaya çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!

 yeniakit.com.tr  odatv gibi tetikçi kuruluşlar, Mustafa Kemal’i sömürerek üzerinden rant elde ediyor. Bu da yetmezmiş gibi, yine onun ismini kullanarak dindar insanları hedef haline getiriyor. Buna karşın odatv gibi Mustafa Kemal’in ismini bol bol sömüren bir tetikçi kuruluşun, tam bir Atatürk düşmanı olan Yalçın Küçük’ün yazılarına uzun süre yer vermesi dikkat çekti.

Küçük’ün Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri

Yalçın Küçük, “Emperyalist Türkiye” isimli kitabında Mustafa Kemal’e demediğini bırakmamış. Küçük, sözkonusu kitabında şu ifadeleri kullanıyor:

“Ufku en dar siyasetçilerden biri”

“Mustafa Kemal, yirminci yüzyıl türk politikacıları içinde en temkinlisi ve ufku en dar olanlardan birisidir.” (syf 24)

“Sevgisiz, acımasız...”

“İnsan Atatürk filmi olmaz. Olursa ya bu bir başkasının filmidir ya da kahramanı sevecen değildir. Eğer bir kimse Mustafa Kemal'i sevecen gösterirse bir başkasının filmini yapmış olur. Mustafa Kemal, çok vesveseli, hep kıstırılmışlık kompleksi içinde yaşayan, sevgisiz bir insandır. Annesini sevmez; mütarake'de İstanbul''da annesiyle değil pera palas'ta kalmayı tercih ediyor. Annesinin cenazesine gitmiyor. Üstelik kendisinin Latife'yi seçtiğini sanmıyorum. İzmir'in komprador burjuvazisi olan uşakizadeler, İsviçre'de okuyup yaşayan kızlarını Mustafa Kemal'e vererek, Kemal'i burjuvaziye damat alıyorlar. Kemal de hep, sosyete kadınlarına yatkınlık sergiliyor. Sofya'da, Şam'da, İstanbul'da hep zengin ve güzel hanımların salonlarına girmeye çalışıyor. Çeşitli kaynaklar bu alanda çok başarısız kaldığını saptıyor. Yabancı kaynaklar, Kemal'in asker yürüyüşüyle dans ettiğini kaydediyorlar. Sevimli olmaz. Sevgisiz ve acımasızdır. Maliye nazırı Mehmet Cavit'i astırdığı akşam bir balo düzenlemeye dikkat ediyor. Mustafa Kemal, geç kalmış ve bu nedenle fazla gelişememiş bir müthiş ivan veya Sekizinci Henry'dir. İkincisini Shakespeare yazdı ve birincisini Eisenstein filme aldı. Müthiş İvan, boyarları ve Mustafa Kemal de beraber yola çıktığı, ya da kendisinden önce yola çıkan bütün liderleri temizledi. Atatürk'ü insan olarak canlandırmak, Kemalizmi yıkmak anlamına gelmiyor. Yapılabilirse, yapılabileceğini sanmıyorum, geniş kütlelerde biraz daha yaşatabilir; buna katkıda bulunur. Buna ihtiyaç var. Eylülist günlerde, hapishanelerde coplarla atatürk sevgisi aşılanmak istendi. olmadı. Şimdi herkes gibi bir Atatürk düşünülüyor. Ancak sevgiyi bilmeyen, acımayı bilmeyen, kimseye güvenmeyen, herkesi kendine karşı komplo hazırlayıcısı olarak gören, bir aydınlamanmacı despot olan Mustafa Kemal'i hiç bir romancı ya da yönetmenin sevimli yapabileceğine ihtimal vermiyorum. en gerçekçi film, Müthiş İvan'ın başarısız bir kopyası olabilir.” (syf 93- 94)

“Güvensiz politikacı Mustafa Kemal...”

“Türkiye'nin yenilikçi psikoza sahip İstanbul Meclisi'nin kabul ettiği ve Türkiye'ye gelmiş politikacılar içinde en güvensizlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa'nın benimsediği, son derece müphem ve ne anlama geldiği her türlü yoruma açık misak-ı milli ideolojisinden kurtulmasının kolay olmadığını belirtmek istiyorum..” (syf 38)

“Sınırlı ufuk”

“Bütün çalışmalarımda Kemal Paşa'nın devrimci geçmişi olmayan, oldukça tutucu ve son derece sınırlı ufuklu bir burjuva demokrat olduğunu gösterebilmiş durumdayım.” (syf 76)

“Mustafa Kemal İngiliz politikalarını temsil ediyor”

“Jön Türk döneminde sivil aydınlar İngiliz yanlısı ve subaylar ise çok büyük ölçüde Alman taraftarı olarak görünüyorlar. Kemal, çok küçük istisnadan birisidir ve ordu içinde İngiliz politikasını temsil ediyor. Bu o kadar öyle ki, Yakup Cemil, idamından önce eğer ikinci bab-ı ali baskınını başarabilseydi harbiye nazırlığına mustafa kemal'i getireceklerini açıklıyor. Basılmakta olan Türkiye üzerine tezler dizisinin beşinci kitabında bunları ayrıntılarıyla inceledim; Yakup Cemil'inki İngilizci bir darbe girişimidir. İttihat ve Terakki karşısında hoşnutsuz, İngiliz yanlısı, mücadele yoluyla değil bürokratik manevralarla yükselmeyi düşünen bir osmanlı paşası ile, artık hep yenilmiş bir hanedanın son temsilcisi, ülkenin kurtuluşunu ingiliz politikasına bağlamakta gören bir vahdettin'in buluşmaları kaçınılmazdır.” (syf 454)

“İngilizlerin Mustafa Kemal’i atamak istediği kesindir”

“Örnek olsun, İngilizlerin kendilerine karşı direnen altıncı ordu kumandanı Ali İnsan Sabis'i görevden alarak yerine Mustafa Kemal'i atamak istedikleri belgelerle kesindir. Pek çok seçkin insanın mandacı oldukları kesindir. Resmi tarihin yazdıklarının aksine Sivas Kongresinin oybirliği ile; Mustafa Kemal'in de oyuyla, Amerikan mandasını isteme kararı aldığı da kesindir. Demek oluyor, bir başka ülkenin politikasını kurtarıcı saymak o dönemde pek yaygın görünüyor.” (syf 456)

“Moskova’dan gelen Mustafa Kemal...”

“Çerkez Ethem'in Yunan kuvvetleriyle birleştiği iddiası, bugün resmi tarihin parçasıdır, büyük bir tarih falsifikasyonudur(yalan, tahrifat). Çerkez ile ilgili falsifikasyon(yalan, tahrifat), birinci inönü zaferi ile devam etmek durumundadır. Çünkü o sırada çerkez bir güçtür: Anadolu insanı ve köylüsü ise bir Kurtuluş Savaşı için inançsız ve kaçkın görünüyor. İstiklal mahkemelerinin cepheden kaçan köylüleri yargılayıp idam etmek için kurulmuş olduğunu hatırlatmak gereğini duyuyorum; inançsız sürülerle kurtuluş olmaz, bunlara moral vermek gerekiyor. Triumvira, hem Çerkez'i ve hem de aynı tarihte, yardım yerine Moskova'dan gelen Mustafa suphi ve arkadaşlarını tasfiye ediyor. Böyle bir zamanda triumviranın bir zafere ihtiyacı var. Bu sırada bir zafer gerekiyor; bu sırada ve işte tam bu sırada birinci İnönü zaferi ortaya çıkıyor. Ben tesadüfe inanmayan bir fizikçi türünden düşünerek, bunun imkansızlığını güçlü bir hipotez yaptım ve daha sonra da Birinci İnönü Zaferinin olmadığını kanıtladım. Çerkez tasfiye edilince, Suphi ortadan kaldırılınca 'makus talih' yenilmesi gerekiyor ve osmanlı harbiye nazırı ve Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararı imzalamış olan Fevzi Paşa, 'mareşal' yapılıyor. tahrifat daha sonraki yıllarda sürdürülüyor. Tarihlerde 'ikinci' diye geçen çatışma, biraz daha savaşa benziyor.” (syf 459 – 460)

"Kemal Bey çok daha kuzeydeydi"

"Çanakkale boğazı ile ilgili bölümle Kemal Bey'in hiçbir ilgisi olamaz. Bugün zafer olarak kutlanan budur ve bu, deniz savaşıdır, mayın hareketidir ve girişteki tepelerden top ateşidir; Kemal Bey, çok daha kuzeyde bir ihtiyat tümeninin başında bulunuyor." (syf 460-461)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:15
  1. Sivas
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. yalçın küçük
  5. Mustafa Kemal
  6. Çanakkale
  7. odatv

YORUM YAZ

  • engineerengineer7 dk önce
    apo aktif terörisbaşı iken pek bi sevişirlermiş bu profla, bu prof 1992 de berlinde pkk nın düzenlediği mitngde şöyle diyor: "en güzel baş kürt başıdır, çünki kürt başını kaldırıyor"apoyla sarmaş dolaş resimleri ive bu konuşması internette bkz.
  • bozkurt1071bozkurt107114 dk önce
    Atatürk'Ü HİÇ KİMSE SEVMEK ZORUNDA DEĞİL AMA BİTEN OSMANLIDAN SÖMÜRGECİLERİN ELİNDEN KURTARIPTÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULMASINDA ÖNDERLİK ETMİŞTİR. ATATÜRK' E HAKERET EDENENİN ALLAH BELASINI VERSİN
  • engineerengineer19 dk önce
    abdullah kaşınma..
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli36 dk önce
    Deliler meydanları doldurmuş.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Sürekli yaziyorum, Roman gibi tarih, Roman Kahramalari. Uydurma tarih, uydurma kahramanlar. Hakiki kahramanlardan bir kelime yazilmiyor. Yukardaki kalpakli eger Müslüman olsaydi sol ataist,atesit,dinsizler ona saldirirlardi. Ayni fikirde ve inancda olduklarindan o günün zülmünü alatmasindan haz aliyorlardir.
  • EkremEkrem1 sa önce
    Hodri meydan nerede Türkiye Kemalist aydın Atatürk’den fazla ataturk kesilen itleri çakallarıalcakları ne derseniz lugatımde kelime yok haydi bir seyler desinler adam kufrediyor adeta
  • ihsihs1 sa önce
    Aynı şeyleri bir muhafazakar yazar yazmış olsaydı linç ederlerdi! İnsanlardan gerçekleri saklamanın, tarihi gerçekleri çarpıtmanın kime ne faydası var?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Sarıklı bunaklar gibi kafayı yemiş bu da herhalde.
  • eminemin1 sa önce
    Şimdi, M.Kamal hakkındaki bu hakaretler, yüzakımız Akit'te yayınlandı ya, Mukaddesat ve Hakikat düşmanı karanlık odatv, "Akit M.kemal'e "“İngilizlerin Mustafa Kemal’i atamak istediği kesindir” diyerek saldırdı diyecektir! Üstad Kadir Mısıroğlu, Aziz Nesin'in "Bir müslüman Atatürkü sevemez" sözünü paylaştığı için o sözü de kahraman kalem Mısıroğlu'na yamaladı bu arsız iftiracılar!
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Adam doğruları yazmış, siz neye takıldınız? Hangisi yanlış ki?
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Şeker fabrikaları satıldı. Pancar tarla da kalmış. Örnek; Elbistan ta 100.000 ton. Yazık..Güzelim ülkemiz kötü yönetiliyor..her geçen gün biraz daha eriyoruz, fakirleşiyoruz. Basın da neler manşet ? Püsküllü Kadir, hain yalçın, diziler falan. Allah hepimize akıl ve izan versin. Başka hiç bir şeye ihtiyacımız yok. Herkesin kandilini kutlarım.
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