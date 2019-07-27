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Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü

Yönetmen Mesut Uçakan: - "Çok iyi anlaştığım birisiydi. Güzel günlerimiz oldu birlikte. Samimi bir insandı. Allah rahmet eylesin"- Oyuncu Perihan Savaş: - "Senin, beni güldürmelerini hiç unutmayacağım. Güle güle. Yolun ışık olsun"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam oyuncusu Yalçın Gülhan'ın vefatı, sanat dünyasından ünlü isimleri yasa boğdu.

Sinema ve tiyatronun ünlü isimleri 75 yaşında vefat eden usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Yönetmen Mesut Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta oyuncunun "Sevdaların Ölümü" filminde Perihan Savaş ile başrolü paylaştığını hatırlatarak, "Doğrusu mazbut, geleneksel, değerlerine sahip bir aile babasını canlandırıyordu. Tabii iyi bir oyuncuydu. Orada da babanın hakkını fazlasıyla verdi. Çok iyi anlaştığım birisiydi. Taşrada çektiğimiz bir filmdi ve güzel sohbetlerimiz, güzel günlerimiz oldu birlikte. Samimi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bir vefattan sonra söylenebilecek en çarpıcı cümle bu. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Böyle aramızdan eksilen dostlarımız olduğunda biz onlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Gülhan'ın 10 yıl boyunca rol aldığı "Mahallenin Muhtarları" adlı televizyon dizisinin senaryosunu kaleme alan Kandemir Konduk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ünlü sanatçıyla uzun yıllardır dost olduklarını belirterek,, "Türk sinemasının unutulmazlarından, Mahallenin Muhtarları dizimizin Şoför Ali'si, tanıyan herkesin kahkahası, neşesi, canım arkadaşım, huzurla uyu." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Perihan Savaş, birlikte oynadığı filmlerden bir fotoğraf paylaşarak, "Sene 1972, Para filmi ve daha niceleri. Senin, beni güldürmelerini hiç unutmayacağım. Güle güle. Yolun ışık olsun." şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.

Oyuncu Zafer Algöz, "Oyuncu Yalçın Gülhan ağabeyimiz vefat etti. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, Behzat Uygur "Yalçın Gülhan abimizi kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59
  1. Behzat Uygur
  2. Kandemir Konduk
  3. Mesut Uçakan
  4. Vefat
  5. Yalçın Gülhan
  6. zafer algöz

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