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Seçim 2019 Sayfası

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Gelir dağılımında ‘adalet’ istiyoruz

Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Ali Yalçın, “Önce insan anlayışıyla gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz” dedi. Adalet Bakanı Gül ise, “Sendikal özgürlüğü baltalayan hiçbir tavrı hukuk korumayacaktır” dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 09:55
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Gelir dağılımında ‘adalet’ istiyoruz

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hep birlikte ‘Dünya 5’ten, emek sermayeden büyüktür’ demeye devam etmeliyiz” dedi. Yalçın, Ankara’daki düzenlenen Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Yalçın, Memur-Sen olarak, sendikal mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Önce insan anlayışıyla gelir dağılımında adalet ısrarımızı yineleyeceğiz. İnsana saygı, emeğe değer anlayışı için emek için dayanışma çağrımızı ve adil paylaşım haykırışımızı hedeflerimizin gerçekleşmesi için devam ettireceğiz” dedi.

3600 herkese verilmeli

Ali Yalçın, şöyle devam etti: “Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, burada kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız. Mesela;  Sözleşmeli istihdam konusu. Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli. 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı. Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların da artık giderilmesi gerekiyor. Fiili Hizmet Zammının Kapsamı Genişlemeli, KİT’lerde de sicil uygulamasına son verilmeli; bir defaya mahsus başarı ücreti oranı olan % 8 temel ücrete eklenmeli.

Gül: Sendikalının güvencesi hukuk

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, belediye başkanlığı konusunda milletin tercihine saygı duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, Anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu ve tavrı hukuk korumayacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir, hukuksuzluğa karşı asla ve asla müsaade etmeyecek, müsamaha göstermeyecektir.

Sürülen makyajlar, 1 Nisan’da dökülmesin

Herkesin istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahip olduğunun altını çizen Gül, şöyle devam etti: “Üye olmak da üye olmamak da Anayasa ve uluslararası sözleşmeler altında güvencededir. Siz, sizin gibi düşünmeyen bir kimseye asla baskıda, dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart’a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan’da dökülmesin. İster kamu görevlileri ister işçiler olsun, kamu ve işçi sendikalarından herkesin hakkı, özgürlüğü vardır. Kim, hangi sendikaya üye olacaksa, kendi özgür iradesiyle buna karar verecektir.

Selçuk: Tazminatı diyalogla çözeriz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, AK Parti iktidarı döneminde kamuda sendikalaşma oranının hep artan bir seyir izlediğini dile getirerek şunları söyledi: “2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018 yılında yüzde 67,65’e ulaştı. Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte taşırken önem verdiğimiz sosyal diyaloğu artırarak devam ettireceğiz. Bunun bir örneği de kıdem tazminatı çalışmalarımız. Biz bu anlamda her kesimi dinleyerek, hiçbir ön yargı ve ön kabul olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız Bakanlığımız tarafından tüm ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir biçimde yürütüleceğinden ve sonuçlarının tüm kesimler tarafından mutlulukla ve büyük bir çözüm olacağına inanmanızı isterim. Sizlere sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:55
  1. Ankara
  2. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  3. Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
  4. Memur-Sen
  5. 3600 ek gösterge
  6. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  7. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  8. AK Parti

YORUM YAZ

  • MetinMetin15 dk önce
    Gelir dağılımında adalet istermiş. Erdoğan duymamış. Birde onun karşısında şöyle. Ve adalet sadece gelir dağılımındamı gerek?
  • HAbdullah HAbdullah 22 dk önce
    Memurlar şu an ülkede ekonomik olarak en iyi grup. Daha ne istiyorlar çok merak ediyorum. İşler rahat maaşlar iyi. Şımarmayın lütfen elinizdekinin değerini bilin. Yalansa çıksın biri yalan yazsın.

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