Yalanınız batsın! Terör sevici HDP'li vekil eczacıların 'ilaç yok' yalanına ortak oldu

Yeniakit.com.tr

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, iktidarı devirmek için dört koldan saldıran eczacıların ekmeğine yağ sürdü.

Yalan siyasetiniz batsın!

Terör sevici HDP'nin milletvekili, desteklediği eczacılar gibi, ilaç adı vermeden yaptığı açıklamasında, "Hastalar piyasada olmayan ilaçlar için eczanelere isim yazdırıyor, sıraya giriyor." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, hiçbir dayanağı ve ispatı olmayan yalanına, şöyle devam etti:

"Halk, ekmek, süt kuyruğundan sonra eczanelerde ilaç kuyruğuna girmiştir. Aylar öncesinden eczanelere isim yazdırarak, stoklara düşünce ilaç almaya çalışan hastalar var."