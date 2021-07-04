Yalanda birbiri ile yarışan medya! Fitne çabaları ellerinde patladı

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BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü hakkında, Covid temaslısı olduğu ancak karantinada bulunmadığı gerekçesi ile ihbar yapıldı. Harekete geçen emniyet, ihbarda belirtilen adrese intikal etti. Bu esnada Yümlü ve beraberindekilerle emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Yalanda yarıştılar!

Karantinayı ihlal ettiği iddia edilen Yümlü ile emniyet görevlileri arasındaki gerginlik yalancı medyaya malzeme oldu. Yalanda birbiri ile yarışan, Halk Tv, Tele 1, Cumhuriyet ve Oda Tv, Yümlü'nün, geçtiğimiz günlerde kullandığı bazı ifadeler sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan ters kelepçe ile gözaltına alındığını yazdı.

Fitne tohumları ektiler

Bu yalanla da yetinmeyen muhalif medya, fitne peşinde koştu. CHP'ye yandaşı Halk Tv, yalan haberin başlığında, 'BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı'na büyük saygısızlık' ifadelerini kullandı.

Valilik'ten açıklama geldi

Muhalif medyanın yalan haberleri üzerine Ordu Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yümlü'nün, Covid temaslısı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan 'BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. 02.07.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma YÜMLÜ adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur. Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Mesele yalan olunca Tele 1 ve Cumhuriyet'te ortaklık etti