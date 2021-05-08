Yalancı tavuk göğsü tam ölçülü tarif
Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Hafif bir sütlü tatlı istiyorsanız; yalancı tavuk göğsü tarifini deneyebilirsiniz. Peki, yalancı tavuk göğsü için hangi malzemeler gerekli?
10 dakikada hazırlayabileceğiniz leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Yalancı tavuk göğsü tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 125 gram tereyağı ya da margarin
- 1 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
- Tarçın
Yalancı tavuk göğsü tam ölçülü tarif
Öncelikle bir tencerenin içerisine margarini ya da tereyağını alıp kısık ateşte eritin.
Yağ eridikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Unu azar azar ilave edip çırpın.
Unun ardından şekeri ekleyin.
Tatlı kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvam alan tatlının altını kapatın ve 1 paket vanilini ekleyin.
2-3 dakika kadar tatlıyı mikserle çırpın.
Dikdörtgen bir cam tepsiye tatlıyı dökün ve soğumaya bırakın.
Tatlının üzerine tarçın serpin.
Oda sıcaklığına gelen tatlıyı 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun.