Tadı tarhanaya o kadar çok benziyor ki; adına yalancı tarhana koymuşlar. Şimdiden afiyet olsun.

Yalancı Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı salça

1 kase yoğurt

1,5 litre kadar soğuk su

Tuz

Nane

Pul biber

Yalancı tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip, pul biber ekleyip kavurun. Kavrulduktan sonra suyunu koyup, unda topaklanmalar varsa iyice karıştırıp giderin. Su çok ısınmadan, yoğurdunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Çorba kaynayınca, tuzunu ve nanesini ekleyip 1-2 dakika daha piştikten sonra altını kapatın.

Toz tarhana çorbası nasıl yapılır?

1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

Kuru tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhanaları pişirmeden 4-5 saat önce soğuk suyla ıslatalım. Ardından ıslanmış tarhanaları elimize eldiven giyip yada tahta kaşıkla eziyoruz. Un ve yoğurdu bir kapta karıştıralım. Biraz daha soğuk su ilave edelim kaynatalım kaynaya çorbaya haşlanmış nohut ekleyelim.

Kırmızı toz tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dk daha bekleyip ocaktan alıyoruz.