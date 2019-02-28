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Yalancı Sözcü’ye yargı tokadı

AK Parti Hükümeti aleyhinde yalan, iftira ve hakaret dolu yayın yapmaktan öteye geçemeyen Sözcü gazetesine yargı tokadı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:29
Yalancı Sözcü’ye yargı tokadı

 Haber Merkezi 

AK Parti Hükümeti aleyhinde yalan, iftira ve hakaret dolu yayın yapmaktan öteye geçemeyen Sözcü gazetesine yargı tokadı. 11 Temmuz 2013’te “Bakanın oğluna fakirlik bursu” başlıklı sürmanşet haberiyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan Sözcü gazetesi, uydurma haberine gönderilen tekzibi usulüne uygun yayınlamadığından dolayı tazminata mahkum edildi.

Pensilvanya’nın yalanı söndü

Yalan ve çarpıtma haberlerle kamuoyunu yanıltma çabalarıyla bilinen Sözcü’nün çirkin alışkanlığı bu sefer pahalıya patladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’na Türk Eğitim Derneği tarafından burs verildiği yönünde düzmece bir habere imza atan Sözcü’nün yalan haberi yargı tarafından karara bağlandı. “Bakanın oğluna fakirlik bursu” başlıklı baştan sona uydurma haberine gönderilen tekzibi suç olmasına rağmen usulüne uygun yayınlamayan Sözcü hakkında açılan davada, 50 bin TL para cezası verildi. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015 yılında karar verdiği, 4 Şubat’ta ise Yargıtay’ın onadığı karar ile birlikte Sözcü’nün yalancılığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:29
  1. AK Parti Hükümeti
  2. Sözcü gazetesi
  3. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  4. Sözcü
  5. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu
  6. Türk Eğitim Derneği
  7. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  8. Yargıtay

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