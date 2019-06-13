0553 313 94 23

Yunan basınından sert eleştiri: Yalancı Çipras’tan intikam alacaklar!

Yunanistan, 7 Temmuz’da erken seçime gidecek. Yunan basını ise, Solcu Başbakan Çipras’ın seçmeni hayal kırıklığını uğrattığını, halkın başbakanın kuyruklu yalanlarından bıktığını; halkın şimdi de Çipras’tan intikam almak için muhafazakar Miçotakis'i seçeceğini iddia etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Yunan basınından sert eleştiri: Yalancı Çipras’tan intikam alacaklar!

Ekonomik buhrana giren Yunanistan, 7 Temmuz'da erken seçime gidiyor. Başbakan Aleksis Çipras bu kararı, sol görüşlü partisi Syriza'nın muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin neredeyse on puan gerisinde kaldığı Avrupa seçimleri sonrası açıkladı. Yunan basını ise, Çipras'ın seçmeni hayal kırıklığını uğrattığını, halkın başbakanın kuyruklu yalanlarından bıktığını şimdi de Çipras'tan intikam almak için muhafazakar Miçotakis'i seçeceğini öne sürdü.

“Seçmen, yalancı Çipras'tan intikam almak istiyor”

Büyük hayal kırıklığına uğrayan Yunanlı seçmenlerin, Çipras'tan intikam alacağını belirten blog yazarı Pitsirikos yaşananları şöyle değerlendiriyor:

Aleksis Çipras çoktan kuyruklu yalan söyleyen ve vaat ettiklerinin tam tersini yapan Yunanistan başbakanlar kulübünün üyesi oldu bile. ... Yunanlar şimdi, Çipras'tan intikam almak için Miçotakis'i seçecektir. Sırf siyasetçilerden intikam alabilmek için son seçimlerde aşırı sağcı Altın Şafak'a oy veren ama bununla en nihayetinde kendilerine zarar veren binlerce insanın yaşadığı bir ülke burası. Şimdi Miçotakis'i seçmek suretiyle bir kez daha kendilerini cezalandırmış olacaklar. Miçotakis daha düşük vergilerin, daha hızlı reformların ve daha fazla yatırımın olacağı, farklı bir ekonomi politikası sözü veriyor. Elbette bunca borca sahip ve ipotek konmuş bir ülkede bunları nasıl başaracağını söylemiş değil. Zaten kimse de sormuyor.”

“Vatandaş yine aile hanedanına oynuyor”

Yunanistan'daki erken seçim kararını değerlendiren İspanyol  La Vanguardia gazetesi, erken seçimin sadece iç politikayla ilgili olmadığını, AB için de önemli olduğunu belirterek, görüşünü şöyle sürdürüyor:

“Yeni Demokrasi Partisi adayı Kiriakos Miçotakis, muhafazakar bir eski başbakanın oğlu ve anlaşılan o ki Yunanlar bir kez daha, kendini kanıtlamış aile hanedanı formülüne başvurmak niyetinde. Bu seçim Yunanistan için sadece ulusal politika açısından değil, Avro kurtarma şemsiyesi altından çıktıktan sonra hem müttefiki hem de alacaklısı olan AB'yle kuracağı ilişkiler açısından önemli. Çipras tasarruf politikasına karşı direncin simgesi kabul ediliyor. Şimdiyse yerine getirmediği vaatlerin bedelini ödemek zorunda kalabilir. Çipras ülkeyi kriz sarmalından kurtardığına işaret ediyor; ancak birçok Yunan onu sözünde durmayan biri olarak tanıyor.”

“Syriza köklerine dönmeli”

Syriza artık canını dişine takıp çalışmalı, diyor hükümete yakın Sol Efimerida ton Syntakton gazetesi de:

“Partinin özüne dönmesi lazım. Daha önce izlediği yolu tekrar takip etmesi, iktidardayken unuttuğu şeyler için mücadele vermesi, halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için bir plan hazırlamalı ve bilhassa da insanların duygularına hitap edebilmeli. Tüm bunların dürüst ve mücadeleci biçimde yapılması gerekiyor. Şikayet ederek ya da sevimsiz sloganlarla değil, bilgece ve aklıselim yolla, solun etik anlayışına uygun bir söylemle. İnsanlar bunu istiyor. Gerçekten uzun vadede kendileriyle ilgilenen ve oylarını çantada keklik olarak görmeyen bir hükümet!”

“Çipras'ın erken seçim kararındanbaşka şansı yoktu”

Erken seçim kararını değerlendirenTa Nea gazetesine göre, Çipras'ın başka şansı yoktu:

“Bu bir mesaj ve bir talep ve başbakan korkunç yenilgisini ne kadar makyajlamaya çalışsa da bunu görmezden gelmemeli. Erken seçim ilanı tek alternatifti bu durumda. Hükümet halkın kararını kabul etmek zorundaydı. ... Hükümet politikaları mahkum edildi. Hükümetin dört yıllık görev süresini tamamlaması için kalan dört ay [normal seçimler Ekim ayında yapılacaktı] Yunan toplumunda kök salmış reddedişi değiştirmeye yetmeyecekti.”

“Çipras halkı bölerek, kurumları yok ederek, hükümeti yönetti”

Erken seçim kararı almasını sevinen gazetelerin başında gelen To Rima da, Yunanistan için yeni bir dönemin başlayacağını umuyor:

“Çipras, Yunan halkını bölerek, siyasi rakiplerini hedef yaparak ve kurumları yok ederek dört yıl hükümet etti. Kendisinin de itiraf ettiği gibi pek çok kez kendi kendini de kandırdı ve ülke ekonomisini maceralara sürükledi; sonunda da nefret ettiği önlemleri almak zorunda kaldı. Ama bütün bunlara rağmen ideolojik fikri sabitlerinden vazgeçmedi ve faiz dışı fazla hedefini tutturabilmek ve parayı güya himaye ettiği yoksullara paylaştırabilmek için ekonomiyi ve toplumu aşırı vergilerle adeta dayanıklılık testine tabi tuttu. Yunanistan ve Yunanlılar yıllar süren bir mağduriyetten sonra şimdi gerçek bir umut olabilecek bir yol arayışında. Artık popülizm ve kutuplaştırma döngüsünün tamamlanma zamanı geldi.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:21
  1. Van
  2. Aleksis Çipras
  3. Yunanistan
  4. Syriza

YORUM YAZ

  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM17 dk önce
    BU ADAMIDA İMAMOĞLU GİBİ YALANLARLA ŞİŞİRMECE

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş birliği
  1. Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş..
  2. Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
  3. 3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı
  4. Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı..
  5. Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet..
  6. Minik öğrencilerden resim sergisi
  7. Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama..
  8. Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın..
  9. El emekleri sergilendi
  10. Eyyübiye’de haşereyle mücadele..
  11. Valinin yanında durup, drift yaptı!
  12. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
  13. Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp..
  14. Günün ilk yarısında şehir..
  15. Asansör hırsızları yakalandı
  16. Borsada günün ilk yarısı (2)
  17. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
  18. Borsada günün ilk yarısı (1)
  19. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
  20. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
  21. Piyasalarda gün ortası
  22. Borsa günün ilk yarısında geriledi
  23. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
  24. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
  25. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
  26. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
  27. Didim orman kampının geleceği belirsiz
  28. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
  29. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
  30. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

Günün Karikatürü

13 Haziran 2019
Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu