Yunan basınından sert eleştiri: Yalancı Çipras’tan intikam alacaklar!

Ekonomik buhrana giren Yunanistan, 7 Temmuz'da erken seçime gidiyor. Başbakan Aleksis Çipras bu kararı, sol görüşlü partisi Syriza'nın muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin neredeyse on puan gerisinde kaldığı Avrupa seçimleri sonrası açıkladı. Yunan basını ise, Çipras'ın seçmeni hayal kırıklığını uğrattığını, halkın başbakanın kuyruklu yalanlarından bıktığını şimdi de Çipras'tan intikam almak için muhafazakar Miçotakis'i seçeceğini öne sürdü.

“Seçmen, yalancı Çipras'tan intikam almak istiyor”

Büyük hayal kırıklığına uğrayan Yunanlı seçmenlerin, Çipras'tan intikam alacağını belirten blog yazarı Pitsirikos yaşananları şöyle değerlendiriyor:

“Aleksis Çipras çoktan kuyruklu yalan söyleyen ve vaat ettiklerinin tam tersini yapan Yunanistan başbakanlar kulübünün üyesi oldu bile. ... Yunanlar şimdi, Çipras'tan intikam almak için Miçotakis'i seçecektir. Sırf siyasetçilerden intikam alabilmek için son seçimlerde aşırı sağcı Altın Şafak'a oy veren ama bununla en nihayetinde kendilerine zarar veren binlerce insanın yaşadığı bir ülke burası. Şimdi Miçotakis'i seçmek suretiyle bir kez daha kendilerini cezalandırmış olacaklar. Miçotakis daha düşük vergilerin, daha hızlı reformların ve daha fazla yatırımın olacağı, farklı bir ekonomi politikası sözü veriyor. Elbette bunca borca sahip ve ipotek konmuş bir ülkede bunları nasıl başaracağını söylemiş değil. Zaten kimse de sormuyor.”

“Vatandaş yine aile hanedanına oynuyor”

Yunanistan'daki erken seçim kararını değerlendiren İspanyol La Vanguardia gazetesi, erken seçimin sadece iç politikayla ilgili olmadığını, AB için de önemli olduğunu belirterek, görüşünü şöyle sürdürüyor:

“Yeni Demokrasi Partisi adayı Kiriakos Miçotakis, muhafazakar bir eski başbakanın oğlu ve anlaşılan o ki Yunanlar bir kez daha, kendini kanıtlamış aile hanedanı formülüne başvurmak niyetinde. Bu seçim Yunanistan için sadece ulusal politika açısından değil, Avro kurtarma şemsiyesi altından çıktıktan sonra hem müttefiki hem de alacaklısı olan AB'yle kuracağı ilişkiler açısından önemli. Çipras tasarruf politikasına karşı direncin simgesi kabul ediliyor. Şimdiyse yerine getirmediği vaatlerin bedelini ödemek zorunda kalabilir. Çipras ülkeyi kriz sarmalından kurtardığına işaret ediyor; ancak birçok Yunan onu sözünde durmayan biri olarak tanıyor.”

“Syriza köklerine dönmeli”

Syriza artık canını dişine takıp çalışmalı, diyor hükümete yakın Sol Efimerida ton Syntakton gazetesi de:

“Partinin özüne dönmesi lazım. Daha önce izlediği yolu tekrar takip etmesi, iktidardayken unuttuğu şeyler için mücadele vermesi, halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için bir plan hazırlamalı ve bilhassa da insanların duygularına hitap edebilmeli. Tüm bunların dürüst ve mücadeleci biçimde yapılması gerekiyor. Şikayet ederek ya da sevimsiz sloganlarla değil, bilgece ve aklıselim yolla, solun etik anlayışına uygun bir söylemle. İnsanlar bunu istiyor. Gerçekten uzun vadede kendileriyle ilgilenen ve oylarını çantada keklik olarak görmeyen bir hükümet!”

“Çipras'ın erken seçim kararındanbaşka şansı yoktu”

Erken seçim kararını değerlendirenTa Nea gazetesine göre, Çipras'ın başka şansı yoktu:

“Bu bir mesaj ve bir talep ve başbakan korkunç yenilgisini ne kadar makyajlamaya çalışsa da bunu görmezden gelmemeli. Erken seçim ilanı tek alternatifti bu durumda. Hükümet halkın kararını kabul etmek zorundaydı. ... Hükümet politikaları mahkum edildi. Hükümetin dört yıllık görev süresini tamamlaması için kalan dört ay [normal seçimler Ekim ayında yapılacaktı] Yunan toplumunda kök salmış reddedişi değiştirmeye yetmeyecekti.”

“Çipras halkı bölerek, kurumları yok ederek, hükümeti yönetti”

Erken seçim kararı almasını sevinen gazetelerin başında gelen To Rima da, Yunanistan için yeni bir dönemin başlayacağını umuyor:

“Çipras, Yunan halkını bölerek, siyasi rakiplerini hedef yaparak ve kurumları yok ederek dört yıl hükümet etti. Kendisinin de itiraf ettiği gibi pek çok kez kendi kendini de kandırdı ve ülke ekonomisini maceralara sürükledi; sonunda da nefret ettiği önlemleri almak zorunda kaldı. Ama bütün bunlara rağmen ideolojik fikri sabitlerinden vazgeçmedi ve faiz dışı fazla hedefini tutturabilmek ve parayı güya himaye ettiği yoksullara paylaştırabilmek için ekonomiyi ve toplumu aşırı vergilerle adeta dayanıklılık testine tabi tuttu. Yunanistan ve Yunanlılar yıllar süren bir mağduriyetten sonra şimdi gerçek bir umut olabilecek bir yol arayışında. Artık popülizm ve kutuplaştırma döngüsünün tamamlanma zamanı geldi.”