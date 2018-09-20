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Yalan ve iftiraya doymayan Birgün gazetesine mahkeme tokadı!

Yalana doymayan mezhepçi Birgün gazetesi, iftira dolu 2 haberi nedeniyle mahkeme kararıyla bugünkü manşetinden düzeltme yayınladı. Düzeltmede Birgün gazetesinin yalan haberler uydurduğu ve iftiracı olduğu vurgulandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:40
Yalan ve iftiraya doymayan Birgün gazetesine mahkeme tokadı!

Yalan haberde sınır tanımayan Birgün gazetesi, kendi kendisini yalanlamaya devam ediyor. Gazete bugünkü manşetinden 2 düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Düzeltmeye konu olan ilk haber gazetenin 6 Temmuz 2018 tarihli baskısında Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın vergiden muaf olduğu ile ilgili.

İFTİRA DOLU 2 HABER!

Mezhepçi Birgün gazetesi, söz konusu haberde “Halkın tadı yok onlara kıyak çok” , “Damadın vakfı vergiden muaf” başlığını kullanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yasadışı olarak vergiden muaf tutulduğu iddia edilmişti.

275 VAKIF VERGİDEN MUAF!

Halbuki kanuni yükümlülüklerini yerine getiren her vakıf vergiden muaf tutulmakta.Türkiye’de de toplam 275 vakıf  vergi muafiyetinden yararlanıyor. Ancak provakatif haberlere doymayan Birgün, bu durumu halkı kışkırtmak amacıyla kullanmak isteyerek cehaletini bir kez daha göstermiş oldu.

BAKAN VE AİLESİNİ HEDEF ALDILAR

Mahkeme kararıyla gazetenin manşetinden yayınlanan düzeltmedeki diğer bir konu ise yine gazetenin 6 Temmuz tarihli “Halkın tadı yok onlara kıyak çok”,Şehir hastanesinin içine eczane açılıyor” başlıklı yalan ve iftira dolu ikinci haberi.

Haberde Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eczacı olan kızına şehir hastanesinin içinde eczane açma yetkisinin verildiği iddia edildi. Özhaseki’nin vekili olarak düzeltmeyi yayınlanan Avukat Mehmet Savruk düzeltmede Birgün’ün iddiası ile ilgili şu cevabı verdi;

"Sağlık Bakanlığı, şehir hastenesi için 25 yıllığına üs hakkı teslim etmiştir. Sağlık kampüsünü tamamlayıcı nitelikteki bu tesisler için ifraz işlemi yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun bulunmuş, konu, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda yapılan bu ifraz işlemine ilişkin plan değişikliği mülkiyet durumunu değiştirmemektedir. Bu alan yine Sağlık Bakanlığına aittir."

Aynı gün 2 iftira dolu yalan habere imza atan mezhepçi Birgün gazetesi, mahkeme kararıyla söz konusu haberleri ile ilgili düzeltmeyi birinci sayfasından yayınlamak zorunda kaldı.

İşte Birgün'ün bugünkü baskısı ve o düzeltme metinleri;

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:40
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  5. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı

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