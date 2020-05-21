Yalan bir tarih yazılıyorsa, o tarihin olağanüstü övdükleri ve sözde liderleri, tarihi yazanların (!) milletin evladı olmayan, kanı bozukları veya kandırılmış, içimizdeki, ümmet sevdasız, batıl hayranları ve taşeronları olacaktır. Bunlar, gizli etiketlerinde HAİN yazan talihsiz yaratıklardır.

Sahte yalanlar ve süslemelerle donatılarak, vitrine çıkarılmışlardır. Yoksa tarihin yalan yazılmasına, liderinin yasa ile korunmasına, küçük beyinlere zorla çakılmasına, ihtiyaç bundandır. Yalan tarih, şeytânî bir akılla yazılabilirdi. Uzun ömürlü olması ancak böyle sağlanabilirdi. Hiç iyi hizmet yapmadan da, sömürü rejiminin sürdürülmesinin imkanı yoktur.

Elbet dışa bağımlı olmaya dikkat edilerek, zorunlu icraatlar ve yenilikler yapılacaktır.

En büyük yanlışı maneviyatsız bir toplum oluşturma uğraşları ile yapmışlardır.

Batılın elbisesini, Müslüman Türk milletine giydirmeye çalışmışlar, asla uyduramamışlardır. İki arada kalan ucubeler elbette olmuş vardır. Emek karşılıksız değildir.

İMAN etmemiş yada BOZUK imanla basiretleri körelmiş Kİ! BİLEMEMİŞ DİL UZATMIŞLARDIR. Yüce Allah’ın (C. C.) vaadi vardır. Kur’an’ı koruyacak, Nur’unu tamamlayacaktır. Yalan tarih (!) o toprağın milletine ve değerlerine hakaretin, zulümün ispatıdır. Milletin canı alınmış, kanı akıtılmış ve emeği sömürülerek yoksul bırakılmıştır. Övdükleri ve lider dedikleri, sömürdüleri imkanlarla beslenerek, rahat ve lüks yaşatılmışlardır.

Yalan tarih, emperyalist bir düşüncenin senaryosudur. Sağlıklı ve insani bir beyin, bunu başka türlü izah edemez. Edenler de noksanlık vardır. Hala mevcut sömürüyü insan hakkı gören, zulmü alkışlayan, kimliksiz ve emperyalist beyinlerdir. Diğerleri de yerli olmayan artıklarıdır. Yalan tarihle kurulmuş bir devletin, bağımsızlığı elbet zor olacaktır.

Batıl sistem sömürücüleri ve hainler meclis kürsülerinde salya akıtabiliyor, üstelik nemalanarak, hâlâ rahat yaşayabiliyorsa, Allah’a ve Resulüne iman ettim diyen, yıllardır yasaların ürkütüğü, Müslüman Türk milleti kendine gelecektir. Ama yaratılanlara asla zulüm etmeyecektir. Kılı kırk yararak, hak davayı temsil edebilecek doğru ve en hayırlı liderleri seçerek, Hakka hizmeti insana hizmet bilecek, dirilişi hızlandıracaktır. İman etmenin teyidi budur. Ya istiklal ya şehadet!

Zilleti kabul edersen, devam eder!

Bu zoru ancak, İslam’ın hizmetkarı, Müslüman Türk milleti, maneviyatına sımsıkı sarılarak aşacak, gerçek tarihini yeniden yazmaya muktedir olarak nesline sunacaktır.