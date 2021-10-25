'Yalan, algı ve iftira operasyonları devam ediyor'

Milletimizin yıllardır gördüğü ve yaşadığı gibi; Türkiye’de 72 yıldır öylesine gündemi çarpıtan ve yaptığı tüm siyasi yanlışlarını ve hatalarını bir türlü görmeyip ve hep inadına inadına görmemezlikten gelen öyle bir siyasi zihniyet var ki, bu malum zihniyete yıllardır yaptıkları yanlışları asla ve asla anlatamazsınız. Bu kesimin önüne beyazı koyarsanız siyah derler; siyahı koyarsanız beyaz derler.

İşte bunun içindir ki, milletimiz de 72 yıldır bu malum siyasi zihniyeti bir türlü tek başına iktidara yapmıyor. Fakat bu söz konusu zihniyet bunu bir türlü anlamak ve görmek istemiyor…



Bu malum siyasi (ZİHNİYET) yıllardır oturup düşünüyor ve şöyle bir yargıya varıyor; mademki biz bu milleti kendi siyasi çıkar ve menfaatlerimiz doğrultusunda kandıramıyoruz ve istediklerimizi millete kabul ettiremiyoruz; o zaman bizde yapabildiğimiz kadar (ALGI ve YALANLA) siyaset yapmaya çalışacağız (ve inandırabildiğimiz kadar) milleti kendi söylediklerimize inandırmaya çalışacağız felsefesinden hareket ediyorlar…



Yani bu söz konusu malum kesimden Allah korkusu ve yarın Kıyamet gününde hesap vereceğim düşüncesi ve toplumsal sorumlulukları olmadığı için; yıllardır şunu düşünüyorlar; bir topluma (KIRK DEFA AYNI YALANI SÖYLERSENİZ VE 40 DEFA AYNI ALGIYI) yaparsanız bu toplum inanıyor felsefesinden hareket ederek yıllardır, (YALAN, ALGI, İFTİRA VE KARALAMA) kampanyalarına maalesef utanmadan, sıkılmadan ve (Allah’tan hiç korkmadan devam ediyorlar.) Mesela geçtiğimiz yıl ulusal basında bazı haberler çıkmıştı. Fakat milleti kandıramadılar, yalanları çabuk ortaya çıktı. İşte buyurun basında çıkan birkaç habere hep beraber göz atalım:

“Çöpten ekmek topladı yalanı”

Bir kadının çöplerin içerisinden ekmek topladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun servis ettiği kadının, insanların duygularını istismar ederek para toplayan dolandırıcı bir kadın olduğu belirlendi.” Kaynak:https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/17/iste-chpnin-

“Hurdacıyı ekmeğe muhtaç gibi gösterme yalanı”

“CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Osmaniye’de bir kişinin çöpten ekmek topladığını söyleyerek “Çukurova’nın bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor” demişti. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği hurdacılık yapan bir vatandaş olduğu ve çöpten ekmek toplamadığı ortaya çıktı.” Kaynak:https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/17/iste-chpnin-yalanlari

“Başkanın yargıdan muaf yalanı”

“Başkan sokakta bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak. Başkan ve yardımcıları ile bakanları yolsuzluk yapsa, yetim hakkı yese dahi 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak”.

“Gerçek”

“Eski sistemde Cumhurbaşkanı yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyordu.



Yeni sistemde Cumhurbaşkanının iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor.” Kaynak: Sabah Gazetesi



Evet değerli okurlarım: yazımızın başında söylediğimiz gibi, malum zihniyetin yıllardır milletimizin gözlerinin içine baka baka yapmaya çalıştığı bütün bu algı ve söyledikleri asparagas yalanların hepsini gündeme sunmaya çalışacak olursak; ciltler dolusu kitapların yazılması gerekir.



Sanırım değerli okuyucularımız ne söylemeye çalıştığımızı gayet iyi anlamışlardır…!

Selâm ve saygılarımla…