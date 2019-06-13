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Yakutiye’de bozuk yollar onarılıyor

Yakutiye Belediyesi ilçenin her noktasında kışın tahrip olan ve kazılan bölgelerde başlattığı asfalt onarım çalışmalarını sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Yakutiye’de bozuk yollar onarılıyor

Yakutiye Belediyesi ilçenin her noktasında kışın tahrip olan ve kazılan bölgelerde başlattığı asfalt onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonuyla birlikte çalışmalarına hız veren Fen İşleri ekipleri 200 ton asfalt kullanarak 40 bin metrekare yolu onardı, alt yapısı tamamlanan 4 bin metre yolda stabilize kaplama yaptı.


Yakutiye Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonuyla birlikte yol yapım çalışmalarının yanı sıra döşeme ve bordür çalışmalarını da sürdüren ekiplerin, kentin çeşitli kesimlerinde 5 bin 200 metrekare karo döşeme, bin 500 metre tül andezit bordür, 700 metre tül beton bordür yaptığı açıklandı.


Göreve geldiği ilk günden itibaren “Yakutiye’yi Birlikte İhya Edeceğiz”sloganıyla 1 Nisan’dan itibaren çalışmalara başlayan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yaptığı açıklamada, yaz sezonunu dolu dolu geçirmek için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarına dikkat çekerek, "maddi imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak, ihtiyaçlar nispetinde Yakutiye ilçemizde rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan devam ettireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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