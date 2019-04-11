0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yakutiye’de bahar temizliği yapıldı

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde bahar temizliği yapıyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
Yakutiye’de bahar temizliği yapıldı

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde bahar temizliği yapıyor. Cadde ve sokaklar temizlik personeli tarafından taranıyor. Kaba çöplerin alınmasının ardından tankerle cadde ve sokaklar suyla yıkanıyor. Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kışın ardından sokaklarda cüruf, kum, çakıl ve benzeri atık maddelerin biriktiğini belirterek "Temiz bir Yakutiye için genel temizlik yapıyoruz. Personelimiz, bütün cadde ve sokaklarda aynı çalışmayı gerçekleştirecek" dedi.


Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kışın ardından yol kenarlarında, boş arsalarda, bina duvarları kenarlarında oluşan çevre kirliliğinin ortadan kalkması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın talimatıyla başlayan çalışmalar ilçe sınırlarının tamamında gerçekleştirilecek. Başkan Dr. Uçar, kışın ardından sokak ve caddelerde birikinti atıkların oluştuğunu hatırlatarak "Bahar temizliği adıyla ilçemizin tamamında kış aylarından kalan cüruf, kum, çakıl ve benzer çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Ekiplerimiz kış aylarının ardından oluşan çöp atıklarını temizleyecekler. Şükrüpaşa semtinde başlattığımız çalışmalar, sırayla ilçe sınırlarımızın geneline yayılacaktır. Kaba çöplerin alınmasının ardından cadde ve sokaklarımız, yollar, kaldırımlar tazyikli su marifetiyle temizleniyor. İlçe halkının güzel bir çevre ile karşılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Belediye ekipleri, boş arsalar dahil görünür ve ulaşılır çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Su tankerleri, çöp süpürme araçları ve 100 civarında personel ile bahar temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor için dev akrep heykeli
    1. Antalyaspor için dev akrep heykeli
    2. AB tüm taraflara uzlaşma çağrısı yaptı!
    3. Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı
    4. Azez’de petrol tankeri patladı
    5. Ziraat Katılım 250 milyon dolarlık..
    6. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    7. Denizli Barosu’ndan hayvan katliamına..
    8. Fenerbahçe'de derbi maçı hazırlıkları
    9. Saadet’in yerine Yeniden Refah Partisi..
    10. Zeytinburnu’nda ilk meclis toplantısı..
    11. Siirt’te zırhlı polis aracı devrildi
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Sarıgöl’de yaban hayvanlarına kuduz..
    14. Böbreklerinden 'geyik boynuzu'..
    15. Edirne'de köpek dehşeti
    16. Mısırlı iş adamının 1.5 milyon liralık..
    17. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    18. Vefat eden sağlık teknisyenleri lokma..
    19. Konya’da demir direk ve tel çalan kişi..
    20. 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları..
    21. Yakutiye’de bahar temizliği yapıldı
    22. Galatasaray yağmur altında derbi..
    23. Trans yağlar alzaymırı tetikliyor
    24. "İhracatta en çok tescilli markalar..
    25. Gaziantep Basketbol istikrar peşinde
    26. Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    27. Öğrencilerden Özel Lokman Hekim Van..
    28. Erzurum İnşaat-Kent-Gayrimenkul..
    29. Köpeğe av tüfeğiyle ateş edilmiş
    30. Köpekleri zehirleyen şüpheliler..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!