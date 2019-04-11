Yakutiye’de bahar temizliği yapıldı

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde bahar temizliği yapıyor. Cadde ve sokaklar temizlik personeli tarafından taranıyor. Kaba çöplerin alınmasının ardından tankerle cadde ve sokaklar suyla yıkanıyor. Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kışın ardından sokaklarda cüruf, kum, çakıl ve benzeri atık maddelerin biriktiğini belirterek "Temiz bir Yakutiye için genel temizlik yapıyoruz. Personelimiz, bütün cadde ve sokaklarda aynı çalışmayı gerçekleştirecek" dedi.

Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kışın ardından yol kenarlarında, boş arsalarda, bina duvarları kenarlarında oluşan çevre kirliliğinin ortadan kalkması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın talimatıyla başlayan çalışmalar ilçe sınırlarının tamamında gerçekleştirilecek. Başkan Dr. Uçar, kışın ardından sokak ve caddelerde birikinti atıkların oluştuğunu hatırlatarak "Bahar temizliği adıyla ilçemizin tamamında kış aylarından kalan cüruf, kum, çakıl ve benzer çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Ekiplerimiz kış aylarının ardından oluşan çöp atıklarını temizleyecekler. Şükrüpaşa semtinde başlattığımız çalışmalar, sırayla ilçe sınırlarımızın geneline yayılacaktır. Kaba çöplerin alınmasının ardından cadde ve sokaklarımız, yollar, kaldırımlar tazyikli su marifetiyle temizleniyor. İlçe halkının güzel bir çevre ile karşılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri, boş arsalar dahil görünür ve ulaşılır çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Su tankerleri, çöp süpürme araçları ve 100 civarında personel ile bahar temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor.