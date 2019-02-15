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Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi, Uzundere’de konferans düzenledi

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Uzundere ilçesinde konferans düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:02
Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi, Uzundere’de konferans düzenledi

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Uzundere ilçesinde konferans düzenlendi.


Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında onaylanan "Kitap Kardeşim" projesi faaliyetleri çerçevesinde Uzundere’de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kızılgeçit’in katıldığı konferans düzenlendi.


Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta öğrencilere dağıtılan kitaplardan biri olan Rasim Özdenören’in "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler" isimli kitabı değerlendirildi.


Proje hakkında bilgi veren Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Proje Koordinatörü Muharrem Özdemir, "Projemize 5 ilçeden toplam 80 lise öğrencisi katılıyor. Her öğrencimize 6 kitap hediye ettik. Okunan kitaplardan her birini ilçelerimizdeki öğrencilerimizle buluşarak müzakere ediyoruz. Öğrencilerimizi yazar ve akademisyenlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmalar aynı zamanda okulumuz öğrencileri ile ilçelerimizdeki öğrencilerimiz arasında dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.


Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fahri Güzel ile Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Albayrak’ın da katıldığı konferanstan sonra projeye katılan öğrencilerle birlikte Tortum Şelalesi gezisi yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:02
  1. kitap
  2. bilim

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