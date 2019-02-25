Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi Kitap Okuma Projeleriyle göz dolduruyor

Erzurum-Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi kitap okuma alanında önemli etkinliklere imza atıyor. Erzurum Yakutiye ilçesinde sınavla öğrenci alan okullardan biri olan Yakutiye Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, kitap okuma alanında yaptığı projelerle dikkat çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında organize edilen” Kitap Kardeşim” isimli proje çerçevesinde kitap buluşmalarının bu sefer ki durağı Narman ilçesi oldu. Narman Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte düzenlenen programda 7 güzel adamdan biri olan M. Akif İnan’ın hayatı ile ilgili bilgi verilerek Sezai Karakoç’un şiiri okundu.

Programda Yakutiye Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fahri Güzel, proje ile ilgili olarak; "Okulumuzda sadece akademik başarı değil, sosyal-kültürel etkinlikler ve özellikle kitap okuma etkinlikleri önemsenmektedir. Okuyan Okul sloganıyla yürütülen etkinlikler kapsamında her gün ilk derse kitap okunarak başlanmakta, “Okuyan Evler” adıyla yürütülen okuma etkinliğinde 10 kişilik okuma gruplarında her ay okunan kitaplar bir öğretmen rehberliğinde gruptaki bir öğrencinin evinde ailelerin de katılımıyla müzakere edilmektedir. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen Kitap Kardeşim projesiyle de okulumuzdaki öğrencilerin ve 5 ilçeden öğrencilerin katılımıyla yazar buluşmaları, ilçelerde kitap müzakereleri gerçekleştirilmektedir" dedi.

Programda daha sonra öğrenciler tarafından okunan Sezai Karakoç’un, Diriliş Neslinin Amentüsü isimli kitabı Eğitimci-Yazar Memet Gözütok’un sunumuyla değerlendirildi. Yazar Memet Gözütok; "Üstad Sezai Karakoç, bir ideal olarak Diriliş Nesli idealini ortaya koymuş, Diriliş Nesli için en önemli önceliği ruhun temizlenmesi olarak ifade etmiştir. İnsanın ailesine, buradan topluma ve tüm dünyaya doğru açılan bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesinin öncelikle insanın olumlu anlamda değişim ve dönüşümüne bağlı olduğunu ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

Narman Burhanettin Eser Kültür Merkezinde yapılan ve Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Okumuş‘un da katıldığı program sonunda Yazar Memet Gözütok’a Kaymakam Serin tarafından plaket verildi.

Öğrencilerin Narman programı, Narman Peribacalarının gezilmesi ile son buldu.