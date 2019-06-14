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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 15:50
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Tatbikat İlköğretim Okulu ve Anaokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı. Uçar, öğrencilere karne dağıttı, aileler ve öğretmenlerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.


Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini karne sevincine ortak olan Başkan Uçar, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek yılın değerlendirmesini yaptı.


Yakutiye Belediye Başkanı olarak hem eğitim öğretim sezonu başlangıcında hem de bitiminde her fırsatta öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, onların bu sevinçlerini paylaşacaklarını ifade eden Başkan Mahmut Uçar “ Ben de öğrencilik yıllarımda sizin gibi derslerime çok iyi çalışıyordum. Burada gördüğüm kadarıyla tatbikat İlköğretim Okulu öğrencileri de sınıflarını başarıyla geçmişler, bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.


Başkan Mahmut Uçar, geleceğin mimarları olan çocuklara çeşitli nasihatlar vererek, yaz tatilini çok iyi değerlendirmelerini istedi. Uçar, "Önünüzde uzun bir tatil dönemi var, sağlığınıza çok önem verin, sağlıklı gıdalarla beslenin, dişlerinizi mutlaka fırçalayın, trafik kurallarına uyun, boş zamanlarınızda kitap okuyun. Yakutiye Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanarak eğitim ve öğretim alanında her türlü desteğe varız. Yeter ki bugünün minikleri yarının gençleri ve ileride ülkemizi yönetmeye aday olan değerli kardeşlerimiz layıkıyla kendilerini yetiştirip ülkemize ve milletimize hizmet etsinler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:50
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