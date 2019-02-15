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Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, ETSO’yu ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr.

15 Şubat 2019 Cuma 09:16
Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, ETSO’yu ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.


AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve parti yöneticileriyle birlikte ETSO’ya gelen Dr. Uçar, Başkan Yücelik’le bir süre sohbet etti. Ziyarette, Yakutiye’de talip oldukları görevin önem ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydeden Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, halkın, başkanlık görevine kendisini layık görmesi halinde ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet edeceğini dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, Dr. Uçar’a seçim yarışında başarı diledi. Başkan Yücelik, adayların, şehre değer katacak, çehresini değiştirecek, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü projesine Erzurumluların sahip çıkacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:16
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