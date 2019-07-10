Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 81 ilde 81 okul protokol kapsamına alınarak özel program ve proje uygulayan meslek lisesi oldu. Erzurum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokol ileYakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu kapsamda proje okulu olarak belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, imzalanan protokol kapsamındamesleki eğitim ile reel sektör birbirine entegre edilerek mesleki eğitimde yeni bir dönem başlayacağını belirtti.

PYK, yerelde iş dünyasının tecrübe ve beklentilerini dikkate alarak okulun yeniden yapılandırılmasını sağlayacak, eğitim stratejisini belirleyecek ve organizasyonunu gerçekleştirecek. Böylece yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçilmiş olup öğrencilerin bilimi, tekniği ve pratiği bir arada öğrenmeleri sağlanacağını kaydeden İl Milli eğitim Müdürü Kaygusuz, “Bu protokol; okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi, okullarda ARGE ve Beceri Tasarım Atölyelerinin kurulması, öğrencilerin, TOBB’un oda/borsalarına üye firmalarda, işletmede beceri eğitimi ve staj yapmalarının sağlanması, başarılı öğrencilere burs verilmesi, mezun öğrencilerin, TOBB’un oda/borsalarına üye firmalarda istihdamının (işe yerleştirmelerinin) sağlanması gibi birçok imkân ve yeniliği kapsamaktadır.

Proje okulu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde10 farklı alanda mesleki eğitim verilmekle birlikte döner sermaye işletmesi kapsamında üretimler yapılmaktadır; öğrenciler hem üretimin içinde eğitim alarak mesleklerinde daha iyi yetişmekte hem de bu üretimlerden elde edilen gelirle hatırı sayılır düzeyde gelir elde etmektedir.

Okulda bulunan Anadolu Teknik Programına merkezi sınav puanıyla Anadolu Meslek Programlarına ise mahalli yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Ayrıca okula merkez dışından gelmek isteyen öğrenciler için pansiyon imkanı da bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin bu fırsatlardan haberdar olması, okulumuzu güvenle tercih etmesi ve talebin fazla olması; bu proje imkanlarından ilimizin daha fazla istifade etmesini sağlayacaktır.

Bakanlığımızın 2023 eğitim hedeflerinin gerçekleşmesine ciddi katkı sunacağını düşündüğümüz, gençlerimiz için gelecek vaat eden, güzel bir meslek ve iş sahibi olmalarını sağlayacak bu iş birliğinin, planlandığı gibi yürümesi ve amacına ulaşması önceliğimizdir” diye konuştu.

Protokol kapsamındaki çalışmalar, Erzurum’da kurulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ise Başkan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ÜyelerErzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Şevket Demir, Meclis Üyesi Mehmet yıkılmaz ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Gömleksiztarafından yürütülecek.