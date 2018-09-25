Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru hayatını kaybetti! Yakup Yavru neden öldü?

25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunan ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki bir çok dizilerden tanınan Yakup Yavru kimdir? Yakup Yavru kaç yaşandaydı? Yakup Yavru nereli?

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya'da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, "Bana Sevgiyi Anlat" isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. "Böyle Mi Olacaktı?", "İkinci Bahar", "Marziye", "Unutabilsem", "En Son Babalar Duyar", "Kınalı Kar", "Mihriban", "Geniş Aile", "Papatyam" gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı. Yakup Yavru ayrıca; "Babam ve Oğlum", "Kutsal Damacana", "Recep İvedik", "Destere". "Ceberrut", "Baş Belası", "Benzersiz", "Aşka Geldik", "Kiraz Mevsimi" gibi filmlerde de rol aldı.