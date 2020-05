Yakup Aleyhisselamın ricası

Yakup (a.s.) ona dedi ki:

“Ey Azrail,Geliş sebebin nedir,ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almaya mı geldin?”

Azrail (a.s):

“Öylesine ziyaret için geldim!” dedi.

Yakub (a.s.):

“Senden bir ricam var!”

Ölüm meleği:”Nedir o?”

Yakub (a.s.): ” Ruhunu bedenimden almaya geleceğin zamanı bana

bildirmeni istiyorum senden!” ,

Azrail (a.s.):

“Peki, isteğini kabul ediyorum,ruhunu almaya gelmeden önce sana iki veya üç haberci göndereceğim!”

Azrail (a.s.) ruhunu almaya geldiğinde Yakub (a.s.) dedi ki:

“Ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almaya mı geldin?”

Azrail (a.s.):

“Ruhunu almaya geldim!”

Yakub (a.s.):

“Bana ruhumu almaya gelmeden önce iki-üç haberci göndermeyecek miydin?”

Azrail (a.s.):

“Ben dediğimi yaptım! Saçların siyah iken beyazlaştı, vücudun güçlü kuvvetli iken halsizleşti,

bedenin dimdik iken kamburlaştı.Ey Yakub, bunlar ruhunu almaya gelmeden önce Âdemoğullarına gönderdiğim habercilerdir.”(İmam-ı Gazâlî-Kalplerin Keşfi )