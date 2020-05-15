Yakup Aleyhisselamın ricası
Yakub (a.s.) Azrail (a.s.) ile kardeş gibi idi ve onunla sürekli görüşürdü. Yine bir defasında ölüm meleği Yakub (a.s.)’ı ziyaret etti.
Yakup (a.s.) ona dedi ki:
“Ey Azrail,Geliş sebebin nedir,ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almaya mı geldin?”
Azrail (a.s):
“Öylesine ziyaret için geldim!” dedi.
Yakub (a.s.):
“Senden bir ricam var!”
Ölüm meleği:”Nedir o?”
Yakub (a.s.): ” Ruhunu bedenimden almaya geleceğin zamanı bana
bildirmeni istiyorum senden!” ,
Azrail (a.s.):
“Peki, isteğini kabul ediyorum,ruhunu almaya gelmeden önce sana iki veya üç haberci göndereceğim!”
Azrail (a.s.) ruhunu almaya geldiğinde Yakub (a.s.) dedi ki:
“Ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almaya mı geldin?”
Azrail (a.s.):
“Ruhunu almaya geldim!”
Yakub (a.s.):
“Bana ruhumu almaya gelmeden önce iki-üç haberci göndermeyecek miydin?”
Azrail (a.s.):
“Ben dediğimi yaptım! Saçların siyah iken beyazlaştı, vücudun güçlü kuvvetli iken halsizleşti,
bedenin dimdik iken kamburlaştı.Ey Yakub, bunlar ruhunu almaya gelmeden önce Âdemoğullarına gönderdiğim habercilerdir.”(İmam-ı Gazâlî-Kalplerin Keşfi )