0553 313 94 23

’Yaklaşmama’ kararı bulunan karısını bıçaklayan koca adliyede

Samsun’da ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
’Yaklaşmama’ kararı bulunan karısını bıçaklayan koca adliyede

Samsun’da ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dolmuş minibüs içinde bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı Ulugazi TOKİ Blokları önünde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Emine S. beraber yaşadığı resmi nikahı bulunmayan Mustafa A. ile birlikte dolmuş minibüse bindi. Bu sırada peşlerinden gelen ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi olan sağır ve dilsiz Kerim S.(57), minibüse binerek Emine S.’ye bıçakla saldırdı. Sol göğüs üzerinden, sol karın boşluğundan ve sol kalça kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Minibüs şoförü tarafından hemen yakında bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emine S. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve 12 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen Kerim S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kerim S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Kerim S.’nin ayrı yaşadığı karısına mahkemece ’yaklaşmama’ kararının bulunduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te krosta
    1. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    3. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    4. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    5. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    6. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    7. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    8. AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran..
    9. Denizli polisinden kaçak çanta..
    10. Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize..
    11. AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği
    12. Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2..
    13. Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı..
    14. Yargıtay kararı bozdu! Hain başyaver..
    15. Öğrencilerin göz nuru el emekleri..
    16. Hem işçi kovdular hem de üste..
    17. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    18. Uyuşturucu satıcılarından emniyet..
    19. Diyarbakır’da atletizm yarışmaları..
    20. E-biletin sporun her alanında..
    21. Karaman’da koku giderim sistemleri..
    22. Kefe Yaylası yaz aylarında..
    23. Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için..
    24. GÜNCELLEME - Mersin'de yük treni..
    25. Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı
    26. Pendik’te kontrolden çıkan araç takla..
    27. Şehit Makbule’nin torunları Manisa’yı..
    28. Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri..
    29. Kendi sahasından vurdu! Dünya bu gole..
    30. Yazlık Caddesi’nde genişletme..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı