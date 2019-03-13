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Yaklaşık bin öğrenci baskıyla ordudan tasfiye edilmiş

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri korkutarak ordudan tasfiye etmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur edilen öğrenci sayısının bin civarında olduğu öğrenildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:31
Yaklaşık bin öğrenci baskıyla ordudan tasfiye edilmiş

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri korkutarak ordudan tasfiye etmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur edilen öğrenci sayısının bin civarında olduğu öğrenildi.

 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere ordudan tasfiye etmek amacıyla baskı yaparak veya sindirerek okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 yılı darbe girişimine kadar FETÖ mensubu olmadıkları için örgüt mensuplarınca baskı altına alınarak ve sindirilerek uzaklaştırılan öğrencilerin listesinin askeri makamlardan istendiği bilgisine ulaşıldı.

 

Soruşturma kapsamında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nden askeri öğrencilerin atılma veya ayrılma sebeplerinin araştırıldığı ve mağdur edilen askeri öğrenci sayısının 1000 civarında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

 

Mağdur öğrencilerin okuldan neden atıldığına veya ayrıldığına ilişkin nedenlerin ve öğrencilerin okudukları dönemde başarı durumlarına ilişkin bilgilerin askeri kayıtlardan istendiği öğrenildi.

 

Mağdur sıfatıyla ifadeleri alınacak

 

Soruşturma kapsamında, öğrencilerin atılmasına sebep olan rütbeli askerlerin tespitinden sonra Fetulllahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) irtibatlı olup olmadıklarının araştırılacağı bilgisine ulaşıldı. Askeri öğrencilerin mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

 

Olayın Geçmişi

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri korkutarak ordudan tasfiye etmeye zorladıkları iddia edilen askeri personel hakkında 11 Mart 2019 tarihinde 8 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:31
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