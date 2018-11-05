İçme suyu sıkıntısı yaşanıyor



Halkı Müslüman olan Bangladeş'te 130 milyon, Pakistan'da 120 milyon ve Nijerya'da 110 milyon kişi her yıl bir dönem içme suyu bulmakta zorlanırken, Afrika adeta susuzluktan kırılıyor.



Yarının savaşları su için olacak. 1 litre su 1 litre benzinden daha pahalı hale gelecek.

Böyle bir ortamda Dean Kamen ismindeki tasarımcı dünyaya yeni bir icadını sundu.

Kamen, bir makine geliştirdi. Ne kadar kirli olursa olsun suyu içilecek hale getiren bir tasarım bu. Adı Sapan (Slingshot)

Kirli suyu buharlaştırma temeline dayalı çalışan makine günde 250 kişinin ihtiyacı olacak suyu temizleyebiliyor. Şimdilik fiyatı 2 bin dolar civarında. Seri üretimi halinde bu rakamın daha da düşebilecek. Dean Kamen araştırmacı, tasarımcı bilim adamının en olumlu örneklerinden biri. Silah geliştirmiyor, insanların hayatını kolaylaştıran icatlara imza atıyor. İki tekerli cincırlar onun eseriydi. Ardından özürlü insanların tekerlekli arabalarının merdiven çıkabilen türünü geliştirdi.

Dean Kamen'in çabaları, çocuklara gösterilecek örnek tasarımcılık çalışmalarının önde gelenlerinden..