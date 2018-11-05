0553 313 94 23
impression

İçme suyu sıkıntısı yaşanıyor

Yaklaşık 4,5 milyar insan, içme suyu sıkıntısı yaşıyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:18
İçme suyu sıkıntısı yaşanıyor


Halkı Müslüman olan Bangladeş'te 130 milyon, Pakistan'da 120 milyon ve Nijerya'da 110 milyon kişi her yıl bir dönem içme suyu bulmakta zorlanırken, Afrika adeta susuzluktan kırılıyor.

Yarının savaşları su için olacak. 1 litre su 1 litre benzinden daha pahalı hale gelecek.

Böyle bir ortamda Dean Kamen ismindeki tasarımcı dünyaya yeni bir icadını sundu.

Kamen, bir makine geliştirdi. Ne kadar kirli olursa olsun suyu içilecek hale getiren bir tasarım bu. Adı Sapan (Slingshot)

Kirli suyu buharlaştırma temeline dayalı çalışan makine günde 250 kişinin ihtiyacı olacak suyu temizleyebiliyor. Şimdilik fiyatı 2 bin dolar civarında. Seri üretimi halinde bu rakamın daha da düşebilecek. Dean Kamen araştırmacı, tasarımcı bilim adamının en olumlu örneklerinden biri. Silah geliştirmiyor, insanların hayatını kolaylaştıran icatlara imza atıyor. İki tekerli cincırlar onun eseriydi. Ardından özürlü insanların tekerlekli arabalarının merdiven çıkabilen türünü geliştirdi.
Dean Kamen'in çabaları, çocuklara gösterilecek örnek tasarımcılık çalışmalarının önde gelenlerinden..

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:18
  1. içme suyu sıkıntısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler akıbetlerine doğru koşuyorlar
    1. Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler..
    2. Dışişleri'nden Irak'taki terör..
    3. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan..
    4. Resmen açıkladı! AK Parti'nin ilk..
    5. Cambaz'ın oğlundan 'Cihangir İslam'..
    6. Yaklaşık 4,5 milyar insan, içme suyu..
    7. Rusya'da köprü çöktü: 2 kişi öldü
    8. Donald Trump: Bombalarımız değil..
    9. Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 10..
    10. Domenico Tedesco'dan Galatasaray..
    11. Bakan Hulusi Akar'dan Libya'da önemli..
    12. Amerika, İran yaptırımları ile ilgili..
    13. Aydın'da FETÖ operasyonu! Muvazzaf..
    14. Salon bir anda buz kesti! Pompeo'yu..
    15. AK Parti ilk günkü başvuru sayısını..
    16. 'İki tarafta da her zamankinden daha..
    17. Elektrik akımına kapılan gence son..
    18. Belhanda'ya Monaco ve Borussia..
    19. Galatasaray 275. Avrupa maçına..
    20. Sahte kimlikle yakalandı! Şok gerçek..
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü