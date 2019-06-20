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Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin anlatıldığı“Akçaabat’ta Spor Belgeseli” gösterime sunuldu

Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı tarafından Akçaabat Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan ‘Akçaabat’ta Spor Belgeseli’nin gösterimi Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu’nda yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:54
Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin anlatıldığı“Akçaabat’ta Spor Belgeseli” gösterime sunuldu

Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı tarafından Akçaabat Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan ‘Akçaabat’ta Spor Belgeseli’nin gösterimi Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu’nda yapıldı. Belgeselde bir dönem Akçaabat Sebatspor’da kalecilik yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer alıyor


Belgesel gösterimine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, eski Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in yanı sıra bir çok sporcu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


1923’ten bugüne yaklaşık 100 yıllık bir spor tarihinin kayıt altına alındığı, Akçaabat’ın Sebatspor’un doğuşu, 1923’ten bugünlere kadar yaşanan süreçler ve Trabzon’da spor alanında ilk adımların nasıl atıldığının anlatıldığı “Akçaabat’ta Spor Belgeseli” beğeniyle izlendi.


Belgesel gösteriminin ardındanAkçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı’na teşekkür belgesi verirken Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar dabelgeseli seslendiren Temel Altuntaş’a plaket takdim etti.


Konuyla ilgili düşüncelerini dile getirenBaşkan Vekili Cevdet Bayraktar, “Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan Akçaabat’a önemli işlere imza atılıyor. Spor tarihimizin kayıt altına alınması gelecek nesiller için vazgeçilmez bir önem taşıyor. Böylesine önemli bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:54
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