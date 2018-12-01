Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı sardı

Türkiye, il, ilçe ve beldeler ile mahalle ve köylerde yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2019'da sandık başına gidecek.

Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanı ve 22 bin civarında belediye meclis üyesi ile yaklaşık 50 bin muhtar belirlenecek. Tahminlere göre seçimlerde yaklaşık 74 bin koltuk için 1 milyona yakın aday seçim heyecanı yaşayacak.

Seçime katılacak siyasi partiler 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe ve 402 ilçe belediyesi ile 396 beldede aday gösterecek.

Türkiye'de 2014'teki yerel seçimlerde olduğu gibi seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısının 26'yı bulması durumunda toplam bin 398 belediye başkanlığı için 36 bin aday yarışacak. Siyasi partilere aday adaylığı için yapılan başvurularla yarış heyecanı yaşayacak aday sayısının 100 bini bulması bekleniyor.

Belediye meclis üyelikleri için de binlerce aday seçim yarışına katılacak. Son yerel seçimdeki gibi 26 siyasi partinin seçime katılması halinde yaklaşık 22 bin belediye meclis üyeliği için 570 bin aday seçim heyecanına dahil olacak.

Öte yandan, köy ve mahallelerde de on binlerce aday muhtarlık için yarışacak. Yerel seçimlerde Türkiye'deki 32 bin 36 mahalle ve 18 bin 336 köy için 50 bin 372 muhtar seçilecek. Her mahalle ve köyde ortalama 6 adayın yarışa dahil olması halinde muhtarlık için yarışanların sayısı 300 bine ulaşacak.

Böylelikle yerel seçimlerde seçim heyecanı yaşayacakların sayısı 1 milyona yaklaşacak.

- İstifalar için son gün

Bu arada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarih de belirlenmişti. Hakim ve savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların bugün saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların da istifa dilekçelerini bugün vermesi gerekiyor.

Emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenler de 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere emeklilik dilekçelerini saat 17.00'ye kadar verecek.