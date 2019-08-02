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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda sıkı sağlık denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda denetimleri artırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:56
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda sıkı sağlık denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda denetimleri artırdı. Ankara genelinde bulunan hayvan pazarlarına veteriner hekimlerle geniş kapsamlı kontroller yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan, veteriner hekimler ve bakanlığın ilgili personelleri ile Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık Kurban Pazarı’na denetimlerde bulundu. Bakanlık ekipleri çadırları tek tek dolaşarak, hayvanların küpelerini ve genel sağlık durumlarını, pasaportlarının olup olmadığını ve yaşlarını kontrol etti.


Gıda Kontrol Genel Müdürü Sinan, denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara’da bin 500 kurban pazarı yer aldığı bilgisini veren Sinan, “Kurban Pazarı’nda denetim yapıyoruz. Bu denetimlerin sebebi şudur; özellikle yıl boyunca yaptığımız hayvan hastalıkları ile mücadeleyi buraya kadar taşıyabildik mi? Ya da hastalık sebebi ile kendi işletmesinde kalması gereken hayvanların, pazara gelip gelmediği ile ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Yıl boyu yapılan sağlık mücadelesinin sonucunda keyif aldım çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kurbanlarını satın alarak, keserek, gönül rahatlığı ile bayramlarını geçirmelerini temenni ediyorum. Bu denetimlerimiz kurbanda, kurban kesim esnasında devam edecek” dedi.


Genel Müdür Sinan, yaklaşan Kurban Bayramı’nda bu yıl yaklaşık 90 bin büyükbaş kurbanın kesileceği, 120 bine yakın da küçükbaş hayvanın kurban edileceği bilgisini paylaştı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının “HaySag” isimli mobil uygulaması ile kurbanlıkların küpe numaralarından bilgilerine ulaşıldığı belirtildi. Uygulama üzerinden hayvanların küpe numaralarının girilmesi suretiyle, tür, ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve vurulduğu aşılara ilişkin bilgilerine ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:56
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