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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satanlara uyarı.

GİRESUN (İHA) – Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvansatıcılarına yönelik, sağlık kontrolünden geçmemiş, gerekli aşıları ve kayıtları yapılmamış hayvanların nakledilmeleri ve salgın hayvan hastalıklara karşı uyarılarda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:06
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satanlara uyarı.

GİRESUN (İHA) – Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurbanlık hayvansatıcılarına yönelik, sağlık kontrolünden geçmemiş, gerekli aşıları ve kayıtları yapılmamış hayvanların nakledilmeleri ve salgın hayvan hastalıklara karşı uyarılarda bulundu.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada gerekli şartları taşımayan hayvanların pazar sahasına alınmayacağı belirtilerek, “Kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş hayvanlara şap ve LSD aşısı, küçükbaş hayvanlara ise PPR aşısının yapılmış olması ve kulak küpesi bulunması zorunludur ”denildi.


Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılanaçıklamada,“Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde ve diğer illerde hayvan sevklerinde önemli miktarlarda artış meydana gelmektedir. Sağlık kontrolünden geçmemiş, gerekli aşıları ve kayıtları yapılmamış hayvanların, yurtiçinde nakledilmeleri salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük rol oynamaktadır.İl merkezi ve ilçelerden başka illere yapılacak her türlü hayvan ve hayvansal madde sevklerinde; menşeine en yakın yerdeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veya İlçe Müdürlüklerinden ‘Veteriner Sağlık Raporu’ alınması mecburidir” ifadelerine yer verildi.



Gebe ve damızlık hayvanlar kurban satış yerlerine alınmayacak


Açıklamada gebe ve damızlık hayvanların Pazar yerine alınmayacağı belirtilerek, “ Aynı İl içinde yapılacak büyükbaş hayvan nakillerinde hayvan pasaportunun, küçükbaş hayvan nakillerinde ise nakil belgesinin bulundurulması yeterli olmaktadır. Kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş hayvanlara şap ve LSD aşısı, küçükbaş hayvanlara ise PPR aşısının yapılmış olması ve kulak küpesi bulunması zorunludur. Şap hastalığında aşılı arilik genelgesi gereği; il dışına sevk edilecek büyükbaş hayvanlar son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanacak ve ikinci şap aşısının üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır. İlk defa aşılanmış büyükbaş hayvanlar ise, rapelşap aşısı ile aşılamayapılmasından7 gün sonra sevk edilecektir. Yine gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar kurban satış yerlerine alınmayacağından gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevkine müsaade edilmeyecektir. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecek ve önceki yıllarda olduğu gibi hayvan pazarlarına sokulmalarına izin verilmeyecektir. Kaçak sevk durumlarında ise 5996 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince hayvan sahiplerine ve nakil vasıtaları sahiplerine idari para cezası verilmektedir ”denildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:06
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