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Yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:11
Yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan H.G. idaresindeki 30 AB 303 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 60 pakette 32 kilo 130 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:11
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