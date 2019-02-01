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Yakıt deposundan 19 kilogram uyuşturucu çıktı

Mersin'de hafif ticari aracın yakıt deposundaki uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği sayesinde bulunurken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

01 Şubat 2019 Cuma 11:06
Yakıt deposundan 19 kilogram uyuşturucu çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 19 kilogram 100 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişine kurdukları uygulama noktasında araçlarda kontrol yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin, bir hafif ticari araca tepki vermesi üzerine şüphelenen ekipler, araçta yaptıkları detaylı incelemede yakıt deposuna gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram olan esrar ele geçirdi.

Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:06
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