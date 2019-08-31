Yakışmıyor! Gazetemiz okurlarından Ömer Hüseyin, "Yakışmıyor!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Ömer Hüseyin Gül bahçeye, bahar mevsime Ekmek zeytine, elbise sultana Kalp bedene, gözler yüzlere Yüzler gülmeye Dolunay gecemize, güneş semamıza İyilik melekleri topluma Yakışmıyor! * İlaç maraza, nağmeler dillere Rayihalar çiçeğe, ağaçlar dağlara Kalem deftere, cümle kitaba İlim irfana, manalar öğütlere Güç adile, kanun devlete Çözüm meseleye, Bilge kürsüye, bilgin üniversiteye Akıllılar yönetime, adalet mahkemeye Gemiler denize, yollar şehre İstanbul Türkiye’ye, Anadolu Asya’ya Sultan Şah-ı NakşibendBuhara’ya, Cennet iyilere Yakışmıyor, Sana yakıştığı kadar, Senin yakıştığın gibi. * Gül Medine’ye, KabeMekke’ye Üzüm Taif’e, reyhanlar Zehra’ya Sevgi kalbe, aşk aşığa, İyilik meleğe Saat güne, tarih zamana Necip Fazıl şiire Ümit iyimserliğe Işık peygamberliğe Gamze dilberlere, tebessüm güzellere Yakışmıyor, Sana yakıştığı kadar, Senin yakıştığın gibi, Sendeki gibi. Sallallahu aleyhi ve selem.

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