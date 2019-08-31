Yakışmıyor!
Gazetemiz okurlarından Ömer Hüseyin, "Yakışmıyor!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
Ömer Hüseyin
Gül bahçeye, bahar mevsime
Ekmek zeytine, elbise sultana
Kalp bedene, gözler yüzlere
Yüzler gülmeye
Dolunay gecemize, güneş semamıza
İyilik melekleri topluma
Yakışmıyor!
*
İlaç maraza, nağmeler dillere
Rayihalar çiçeğe, ağaçlar dağlara
Kalem deftere, cümle kitaba
İlim irfana, manalar öğütlere
Güç adile, kanun devlete
Çözüm meseleye,
Bilge kürsüye, bilgin üniversiteye
Akıllılar yönetime, adalet mahkemeye
Gemiler denize, yollar şehre
İstanbul Türkiye’ye, Anadolu Asya’ya
Sultan Şah-ı NakşibendBuhara’ya,
Cennet iyilere
Yakışmıyor,
Sana yakıştığı kadar,
Senin yakıştığın gibi.
*
Gül Medine’ye, KabeMekke’ye
Üzüm Taif’e, reyhanlar Zehra’ya
Sevgi kalbe, aşk aşığa,
İyilik meleğe
Saat güne, tarih zamana
Necip Fazıl şiire
Ümit iyimserliğe
Işık peygamberliğe
Gamze dilberlere, tebessüm güzellere
Yakışmıyor,
Sana yakıştığı kadar,
Senin yakıştığın gibi,
Sendeki gibi.
Sallallahu aleyhi ve selem.
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