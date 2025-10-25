  • İSTANBUL
Yakınları gelmeyince 85 yaşındaki kadın, polis ekipleriyle huzurevine yerleştirildi
Yakınları gelmeyince 85 yaşındaki kadın, polis ekipleriyle huzurevine yerleştirildi

Çorum'da hastane görevlilerince yapılan aramalara rağmen yakınları tarafından alınmayan 85 yaşındaki kadın, hastane polisinin girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Fevziye K'yi, yakınları almaya gelmedi.

Bunun üzerine devreye giren hastane polisince yapılan görüşmelerde, Fevziye K'nin, huzurevine yerleştirilmesi sağlandı.

Yaşlı kadın polis ekiplerince hastaneden alınarak huzurevine teslim edildi.

