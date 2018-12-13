"Yakındaki Uzak: İran" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Makina mühendisi aynı zamanda fotoğrafçı Osman Arı'nın ikinci kişisel sergisi "Yakındaki Uzak: İran" sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda izlenime açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arı, amatör olarak fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirterek, iş gereği yaklaşık 7 yıl İran'da yaşadığını söyledi.

Arı, İran'da kaldığı süre zarfında gezdiği yerlerin fotoğraflarını çektiğini dile getirerek, "Daha önceden de İran'a gidip geliyordum. Tarihi ve kültürel mekanlarının çok zengin olduğunun fark ettim." dedi.

Türkiye'de İran'ın yeterince tanınmadığına işaret eden Arı, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan böyle bir sergi açmanın önemli olabileceğini düşündüm. İran bizim için de çok önemli. Bizim Türkler olarak, Orta Asya'dan Anadolu'ya geçişimiz İran üzerinden oluyor. İran'da biz Selçuklu diye bir devlet kurduk. Daha sonra Selçuklular Anadolu'ya aktılar. Biz de İran üzerinden Anadolu'ya geldik. Hatta bizim İslamlaşma sürecimiz İran üzerinden olmuştur. Bizim dini terimlerimizin çoğu Arapça değil, Farsça'dır, 'namaz' gibi. Dolayısıyla İran'ı tanımanın kendimizi tanımak olduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarımda bunu yansıtmaya çalıştım."

- "Şiraz edebiyatın ve kültürün başşehri"

Arı, eserlerinde İran'ın tarihini, kültürünü aktarmaya çalıştığına vurgu yaparak, "İsfahan, Şiraz, Yezd, Kaşan'dan fotoğraflar çektim. Bir de Nişabur ve Tus'tan Feridüddin Attar'ın, Ömer Hayyam'ın, Firdevsi'nin mezarlarının fotoğrafları sergide yer alıyor. Şiraz'daki Hafız ve Sadi'nin mezarları da burada var. Bu şairlerin İran kültüründe çok önemli yerleri var. Bugün İranlılar hala bu ustaların eserlerini okuyorlar, besteliyorlar. Yani Fars dili demek aslında bu şairler demektir." diye konuştu.

İsfahan'ın İran kültürünü en rafine şekilde anlatan bir şehir olduğuna da dikkati çeken Osman Arı, şu bilgileri verdi:

"Şiraz da edebiyatın, kültürün başşehri. Hafız'ın ve Sadi'nin kabrinin bulunduğu şehir. Orada çok güzel bahçeler ve camiler var. Yezd çölün ortasında toprak mimarinin en güzel uygulamalarının yapıldığı bir yer ve en olumsuz iklim şartlarına müthiş mühendislik çözümler geliştirmişler. Toprağın ne kadar güzel önemli bir inşaat malzemesi olduğunu gördüm. Kaşan'da da çok muhteşem evler var."

Yaklaşık 67 fotoğrafın yer aldığı sergi, 26 Ocak'a kadar görülebilecek.







