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Piyasayı düzenleyecek adımlar

Perakende Yasası için geri sayım devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın verdiği bilgiye göre yasa taslağı bugünlerde Meclis’in gündemine gelecek. Taslakta yöresel ürünlere raflarda yer ayrılması ve market markalarının rekabeti önleyici fiyatlar sunmasının engellenmesi öngörülüyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Piyasayı düzenleyecek adımlar

Firmaların rekabet gücünü arttıracak, tekelleşme ve kartelleşme eğilimlerini önleyecek Perakende Yasası’nda sona gelindi. Bugünlerde Meclis’e sunulacak yasa taslağıyla spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve esnafın rekabet koşullarına uygun bir şekilde hayatını devam ettirmesi amaçlanıyor.

Tedbir almakta yarar var

Perakende sektörünün sesi olan Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada dev marketlerin ve giyim firmalarının rekabeti baltalamamaları için ilave tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Çambel, “Bu kanunla fiyatları dengede tutmak, küçük esnafı korumak hedefleniyor. Hedef iyi ama ya uygulama? Nihayetinde kanunun uygulanıp uygulanamayacağını, dertlere deva olup olamayacağını bilemiyoruz” dedi.

Son taslakta neler var?

Düzenlemeyle mağaza markalı ürünlerin satışında yaşanan rekabet sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor. Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın artırılması, bu ürünlerin piyasada daha fazla pazar payına sahip olması ve bu ürünleri üreten küçük yerel üreticilerin pazara erişiminin teşvik edilmesi amacıyla hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda bu ürünlerin daha fazla yer alabilmesine yönelik değişiklik yapılıyor. Market raflarında yerel markaların ürünlerinin de yer alması sağlanacak.

Koruyucu tedbirler ön planda

Küçük işletmelerinin maliyet avantajı elde ederek rakipleri ile fiyat rekabetinde bulunabilmeleri amacıyla kurabilecekleri tedarik ve dağıtım amaçlı kooperatiflerinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde faaliyet göstermelerine yönelik koruyucu tedbirler hayata geçiriliyor.

Heyet uygulaması olmayacak

Perakende yasasıyla ilgili kulislerde birçok konu konuşulurken, valiliklere uygulayıcılık görevinin verileceği ve oluşturulacak bir heyetin görev yapacağı iddia ediliyordu. Bakanlık yetkilileri,  böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
  1. Perakende Yasası
  2. Meclis
  3. spekülatif fiyat artışları
  4. Perakende sektörü
  5. Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel
  6. Yeni Akit

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