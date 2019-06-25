ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, "İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir ortak katılımla diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde yeni yargı reformu çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar da katıldı.

Abdülhamit Gül, toplantının ardından AK Parti'den çıkışında gazetecilerin yeni yargı reformuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Yargı reformunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatan Gül, şunları söyledi:

"Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren, erişilebilir adalet. Daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakları, daha fazla hukukun egemen olduğu, hukukun üstün olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konuyla ilgili tüm çalışmalar, hazırlıklar sunuldu. Süreç de zaten katılımcı bir süreçte hazırlanmıştı. İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvim belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir ortak katılımla diye düşünüyorum, ülkemiz için hayırlı olsun."

Gül, yargı reformuna ilişkin çalışmanın Meclis gündemine ne zaman geleceği sorusuna, bunun Meclis'in kendi takdirinde olduğu karşılığını verdi.

"Ceza infaz düzenlemesi de pakette yer alacak mı?" sorusu üzerine de Gül, "Onlar da uzlaşılarak elbette yapılır." dedi.



