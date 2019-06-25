0553 313 94 23

"Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "(Yargı reformu) İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir ortak katılımla diye düşünüyorum"

25 Haziran 2019 Salı 17:46
"Yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, "İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir ortak katılımla diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde yeni yargı reformu çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar da katıldı.

Abdülhamit Gül, toplantının ardından AK Parti'den çıkışında gazetecilerin yeni yargı reformuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Yargı reformunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatan Gül, şunları söyledi:

"Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren, erişilebilir adalet. Daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakları, daha fazla hukukun egemen olduğu, hukukun üstün olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konuyla ilgili tüm çalışmalar, hazırlıklar sunuldu. Süreç de zaten katılımcı bir süreçte hazırlanmıştı. İlgili arkadaşlarımız, parti grubumuz kendi sürecini, takvim belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir ortak katılımla diye düşünüyorum, ülkemiz için hayırlı olsun."

Gül, yargı reformuna ilişkin çalışmanın Meclis gündemine ne zaman geleceği sorusuna, bunun Meclis'in kendi takdirinde olduğu karşılığını verdi.

"Ceza infaz düzenlemesi de pakette yer alacak mı?" sorusu üzerine de Gül, "Onlar da uzlaşılarak elbette yapılır." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:46
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ak Parti
  3. sunum
  4. yargı reformu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması
    1. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    2. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    3. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    4. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    6. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    7. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    8. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    13. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    15. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    16. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    18. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    19. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    20. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    24. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    25. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    26. AK Parti'de kritik toplantı!
    27. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    28. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    29. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    30. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı