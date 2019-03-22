0553 313 94 23

Yakın çevre yolu yeni dönemde akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Bursa’da yakın çevre yoluna yeni dönemde yapılacak Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile trafik daha da rahatlayacak.

22 Mart 2019 Cuma 09:22
Yakın çevre yolu yeni dönemde akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Bursa’da yakın çevre yoluna yeni dönemde yapılacak Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile trafik daha da rahatlayacak. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa’daki trafik problemini minimum düzeye getirmiş olacağız” dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerle Bursa’da trafik 2 yıl içerisinde birinci sorun olmaktan çıkacak. Acemler’e bağlanan yakın çevre yoluna yeni dönemde yapılacak Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile bu yolda da trafikte rahatlama sağlanacak. Ayrıca İstanbul yolundaki Beşyol Kavşağı’da yeni dönemde tam olarak hizmete girecek.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi ilçesi Selamet ve Çirişhane Mahallerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ayrıca Özen, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çirişhane Mahallesi’nde yaptığı alt yapı çalışmaları ve Beşyol Kavşağı’nı yerinde inceledi.



“Beşyol Kavşağı ile Yalova yolundaki trafik sıkıntısı önemli ölçüde çözmüş olacağız”


Beşyol Kavşağı’nın bir kısmını hayata geçirdiklerini anlatan Özen, “Küçükbalıklı tarafından gelen Çelebi Mehmet Bulvarı’na olan aksta trafiğimiz akmaya başlamıştı. Şehrin doğusu ve batısı arasında bir bağlantı kurmuştuk. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da ifade ettiği gibi yan yollarıyla alakalı çalışmalarımızın son aşamasındayız. Bunları tamamladıktan sonra Yalova yolu üzerindeki Beşyol Kavşağı’nın trafik sıkıntısı önemli ölçüde çözmüş olacağız. Panayır Kavşağı’nda da son aşamasındayız. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftadan itibaren Panayır Kavşağı, kullanıma başlanacak. O noktadaki trafik yoğunluğunu rahatlatmış olacağız” dedi.



“Söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa’nın trafik sıkıntısı minimuma inecek”


Acemler’deki direksiyonel kavşak uygulamasıyla önemli bir sıkıntıyı rahatlatmış olacaklarını ifade eden Özen, “Yakın doğu çevreyolunda Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile birlikte ulaşım noktasında söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa’daki trafik problemini minimum düzeye getirmiş olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi halkımızın vereceği destek ile de durmak yok yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Erdem: “Sancaktepe’de engelli bireylere verdiğimiz hizmetleri Ataşehir’de de vereceğiz”
    1. İsmail Erdem: “Sancaktepe’de engelli..
    2. Nilüfer’in parklarında çocuklar güvende
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir..
    4. Eleşkirtspor’a büyük destek
    5. Rusya: "1 haftada 21 kez sınırlarımıza..
    6. Döviz kurları
    7. Cuma günü yapılacak dua ve ibadetler
    8. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    9. Terörle mücadelede yeni konsept:..
    10. Yaşlı teyzenin protez bacak ihtiyacını..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen..
    12. Yaralı şahini doğa koruma ekiplerine..
    13. Şebap güvercinler dünyaya tanıtılacak
    14. Vali Memiş Başkanlığında seçim..
    15. Terör örgütlerinin zillet ittifakı..
    16. Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı..
    17. 15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu..
    19. Özel bireylerin aileleri unutulmadı
    20. Brent petrolün varili 67,92 dolar
    21. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    22. Süt analiz desteklemeleri ödenmeye..
    23. (Özel) Pendik’te yol verme kavgası..
    24. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    25. Katar seyahat acentaları Trabzon’da
    26. ABD Ordusu: Afganistan'da 2 askerimiz..
    27. Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu
    28. Öğrencilere oyuncak dağıtımı yapıldı
    29. Lösemili hocaları için hastanede..
    30. Erzincan’da 181 kursiyer çiftçi..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı