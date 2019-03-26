0553 313 94 23

Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı

İş yerlerindeki alarm ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hırsızlık yapan Sürüngenler Çetesi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı

İş yerlerindeki alarm ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hırsızlık yapan Sürüngenler Çetesi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Örgütün lideri olan Yıldırım Bozkurt’un, yakalanmamak için saç ektirme ve bir dizi estetik operasyon geçirdiği ortaya çıkarken, yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Güngören, Merter, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi tekstilcilerin yoğun bulunduğu bölgelerde iş yeri kasalarını patlatarak hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı. İş yerlerindeki alarm ve kameralara yakalanmamak için sürünerek içeri giren ve hırsızlık yapan örgüt üyeleri kendilerine “Sürüngenler Çetesi” ismini verdiği öğrenildi.


14 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkan Sürüngenler Çetesi, hırsızlığı gerçekleştirmeden önce yine bir örgüt üyesine ait olan ticari taksiyle keşif yaptı. Çete ardından güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmek ve ikinci bir keşif için tekrar iş yerine gitti. Bir iş yerinde örgüt üyelerinin hırsızlık yaparken sürünerek dolaştığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Yakalanmamak için estetik yaptırmış


Sürüngenler Çetesi üyelerinin benzer suçlardan birçok suç kaydının bulunmasının yanı sıra, örgütün lideri olan 33 yaşındaki Yıldırım Bozkurt’un 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için 4 yıldır sahte kimlik kullanan Bozkurt’un aynı zamanda saç ektirme ve burun, göz çevresi ve çene gibi yüzünün birçok bölgesinde bir dizi estetik operasyon geçirdiği öğrenildi. Sahte kimliğine kayıtlı yaklaşık 700 bin lira değerinde lüks bir otomobili bulunan Bozkurt’un, yaşadığı lüks hayatın yanında sık sık adres değiştirdiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edilen örgüt lideri, 23 Mart tarihinde yurt dışına kaçmak üzereyken Zeytinburnu’nda bulunan ultra lüks bir rezidansta yakalandı.


Örgütün gerçekleştirdiği eylemlerden yaklaşık 3,5 milyon lira elde ettiği öğrenildi. Öte yandan şahısların üzerinden 80 bin liraya yakın nakit para, ziynet eşyaları ve kasaları açarken kullandıkları araçlar ele geçirildi. Hırsızlık suçundan yakalanan 8 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı aletleri hakkında bilgilendirme
    1. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    2. ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne..
    3. "Bu teneffüs" çocukların hayallerini..
    4. Midyat’ta yağmur nedeni ile ev ve iş..
    5. "Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini..
    6. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız..
    7. Tanzim satışı yapan marketler hangiler..
    8. Terör Devleti iyice azıttı! Siyonist..
    9. İstihdamda "Trakya havası" esti
    10. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    11. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    12. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    13. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    14. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    15. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    18. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    19. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    20. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!