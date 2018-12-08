FETÖ'cüler peruk ve takma sakal kullanmış... Yakalandılar
Eskişehir'de enselenen FETÖ'cülerin, yakalanmamak için takma sakal ve peruk kullandıkları ortaya çıktı. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.08 Aralık 2018 Cumartesi 11:01
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 ayrı adresteki hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
Peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.
Böyle gezmişler
Polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen zanlıların, emniyetteki sorgusu sürüyor.
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