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FETÖ'cüler peruk ve takma sakal kullanmış... Yakalandılar

Eskişehir'de enselenen FETÖ'cülerin, yakalanmamak için takma sakal ve peruk kullandıkları ortaya çıktı. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:01
FETÖ'cüler peruk ve takma sakal kullanmış... Yakalandılar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 ayrı adresteki hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

Böyle gezmişler

Polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen zanlıların, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:01
  1. Van
  2. Konya
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. FETÖ
  6. peruk
  7. takma sakal

YORUM YAZ

  • SadakatSadakat38 dk önce
    Yaptığınız işler islama uygunsa neden saklanmak zirunda kaliyorsunuz?
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