0553 313 94 23

Yakalanan yankesicinin savunması pes dedirtti

Ankara’da polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarla, yankesicilik suçu işleyen 2 şahıs, kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:49
Yakalanan yankesicinin savunması pes dedirtti

Ankara’da polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarla, yankesicilik suçu işleyen 2 şahıs, kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Yakalan yankesicilerden birinin “Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez” ifadesini kullanması pes dedirtti.



Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kaldığı otelde yakalanan 69 yaşındaki yankesici C.Ö.’nün, bankadan emekli maaşını çeken vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Yankesicinin, maaşlarını çeken vatandaşların yanına bozuk parası olmadığı gerekçesiyle yaklaşarak yardım istediği, bu sırada el çabukluğuyla mağdurların bin lirasından 350 lirasını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan C.Ö.’nün, ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.



“Mesleğim bu ne yapayım”


Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaldığı otelde yakalanan bir diğer şüpheli M.K.’nin ise AŞTİ’ye gittiği ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın yoğunluğundan faydalanarak yankesicilik eylemini gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, Ankara’ya gelen yolcuların bagajlarını almaya yöneldiği sırada vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını çekerek aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yakalanan yankesici M.K.’nin ifadesinde “Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin TL bana yetmez” dediği belirtildi.



Polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını detaylı olarak incelemeleri sonucunda yakalanan şüphelilerden, C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 00:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı
    1. Afyonkarahisar’da aşırı yağış..
    2. Sudan'da askeri konsey muhalefetle..
    3. ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’..
    4. Çadlı aile kızının mezuniyetini görmek..
    5. "Bu medeniyetin baş şehrine yalancı..
    6. Yakalanan yankesicinin savunması pes..
    7. ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna..
    8. "İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz..
    9. ABD'nin önde gelen iki gazetesinde..
    10. Kuveyt Emiri Sabah, Irak Başbakanı..
    11. Kars’ta otobüs durağına bırakılan..
    12. Burdur’da sağanak etkili oldu, köy..
    13. BM:Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
    14. Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 14..
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı..
    17. Fenerbahçe Kulübü, kombine devir..
    18. Adana'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
    19. Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
    20. Birlikte geçen eğitim hayatını..
    21. Dışişleri Bakanlığı: “Callamard’ın..
    22. Eski Fas Başbakanı Mısır'ı..
    23. Suudilerden Cimbom'a 15 milyon..
    24. Galatasaray'ın şampiyonluğu Köln'de..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2019
    26. "Ekrem Bey siyaseten kabul edilemez..
    27. Türkiye'yi suçlayan Suudilerden Cemal..
    28. Jandarma uygulamasında 429 şüpheliye..
    29. Libya'daki taraflardan Uluslararası..
    30. Gazze’de Mursi için taziye evi kuruldu
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!