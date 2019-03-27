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Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf: Komutanımız Amerikalı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak, Kilis'in Suriye sınırında 10 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist, örgütün faaliyetleri ile yabancı uyruklu teröristler hakkında flaş itiraflarda bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:13
Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf: Komutanımız Amerikalı

Kilis'in Suriye sınırında 10 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren terör örgütü YPG/PKK mensubu A.L'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

A.L. ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde katıldığını belirterek, devamsızlıktan okuldan atıldığını belirtti. Bu süreçte ailesiyle sorun yaşaması üzerine bir arkadaşıyla, örgütün dağ kadrosuna katılmak ve gençlik yapılanması eğitimi almak için illegal yollarla önce Suriye'ye, daha sonra da Irak'a gittiğini itiraf etti.

4 yıl Suriye'nin farklı bölgelerinde bulundu

Irak'ta aldığı ideolojik ve askeri eğitimin ardından terör örgütü YPG/PKK bünyesinde yaklaşık 4 yıl Suriye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini ifade eden A.L, pişmanlık duyarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

A.L, Irak'taki eğitimin ardından Suriye'nin Afrin ilçesine görevlendirildiğini, önce Suriye rejimi, Rus askerleri ve İranlı Hizbullah üyeleriyle aynı uçakta Şam'a gittiğini, ardından Şam'dan Rus askeri kargo uçağıyla Halep'e oradan da Suriye rejimine ait otobüslerle Afrin'e geçtiğini ifade etti.

Afrin'den vazgeçmiyorlar

Afrin'de olduğu dönemlerde, tim ve takım komutanlığı yaptığını, DEAŞ ve El-Nusra ile çatışmalara girdiğini bir yandan da Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı eylemlerde bulunduğunu anlatan terörist A.L, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca çeşitli yerlere takviye olarak gittiğini ancak Arap Viran köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank atışıyla kaldığı evi vurması sonucu yaralandığını belirtti.

İfadesinde, örgütün planladığı eylemlerle ilgili de bilgi veren A.L, şunları kaydetti:

"Uzaktan kumandalı arabalara patlayıcı bağlayarak asker ve polise ait noktalara eylem yapmayı planlamaktadırlar. Dronelara bağlanan kameralarla keşif yapılmakta. Model uçaklara monte edilen havan mühimmatlarıyla saldırı yapılması planlanmakta. Afrin'i geri almak için hazırlık yapıyorlar. Bunun için üç aşamalı bir strateji düşünülmektedir. Birinci aşamada bombalı araçlarla saldırı ve infaz gibi çeşitli eylemler yapılacak. İkinci aşamada Arapça bilen örgüt üyelerinden 3-4 kişi arazide kalarak noktalara saldırı ve yol kesme gibi eylemler yapacak. Üçüncü aşamada ise Afrin'e saldırarak geri alınmaya çalışılacak."

"Enternasyonal Taburunun" komutanı Amerikalı

Örgüt içerisindeki "enternasyonal taburunun" komutanlığını "Şervan Ameriki" kod adlı bir Amerikalı'nın yaptığını aktaran A.L, söz konusu taburun Britanya, Fransa, İsrail, Almanya, Azerbaycan, Avusturya gibi devletlerden üyeleri olduğunu belirtti.

A.L, örgüt üyelerinin Suriye rejimine ait askeri üniformaları giydiğini dile getirerek, örgütte MLKP terör örgütü üyelerinin de bulunduğunu, bu militanların yüzleri kapalı gezdiğini, Münbiç ve Afrin'de eylemlere katıldıklarını vurguladı.

A.L, "HDP ve ona bağlı mahalle dernekleri örgütle bağlantılıydı. HDP'nin gençlik yapılanmalarında olan kişiler, YDG-H'lileri yönlendiriyor ve yol kapatma, slogan atma gibi eylemler yaptırıyorlardı." ifadelerini kullandı.

A.L, örgüte drone eğitimini adını "Doktor" olarak bildikleri İranlı bir örgüt üyesinin verdiğini belirterek, "Bazı dronelarda termal kameralar kullanılıyor. Saldırı için kullanılan drone ve benzeri hava araçlarının ortasında iki tane kıskaç var. Bu kıskaçlara yerleştirilen mühimmat zehirlidir. Tek parçası dahi insanı öldürebilir. Bu araçlar 4-5 kilometre uzağa gidebiliyor. 45 dakika havada kalabiliyor. Bu eğitimler örgüt içinde herkese verilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:48
  1. Ordu
  2. Diyarbakır
  3. enternasyonal tabur
  4. HDP
  5. pkk 7
  6. PKK
  7. Ypg
  8. Kilis
  9. PKK/KCK
  10. Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H)

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