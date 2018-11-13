THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Yakalanan terörist herşeyi tek tek anlattı! Bombaları bakın kim vermiş

Ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 28 kilo patlayıcının, ABD tarafından YPG'ye verildiği ortaya çıktı.

13 Kasım 2018 Salı 09:34
Yakalanan terörist herşeyi tek tek anlattı! Bombaları bakın kim vermiş

Malatya'da yakalanan bomba yüklü aracın sürücüsü polise büyük ihaneti itiraf etti. 28 kilo patlayıcıyı taşıyan Ali Rıza Üstel, bomba malzemelerini Amerikalıların Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiğini söyledi.

Üstel, YPG'li teröristlerin de, bomba malzemeleri ile düzeneğini hazırlayıp kurye aracılığıyla Mardin Kızıltepe'deki boş bir araziye gömüp koordinatları Kandil'e verdiğini söyledi.
 
Terör örgütü PKK'nın emriyle gömülü bombayı çıkardıktan sonra İstanbul'a götürmek için yola çıktığını söyleyen Üstel, bombaları boş bir araziye gömeceğini ve PKK'ya koordinatları bildireceğini daha sonra da kalabalık bir yer de patlatacaklarını söyledi.

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.
 

 
 
 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:34
  1. Mardin
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. pkk
  5. suriye
  6. ypg

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce insanın kişisel bilgilerinin saklandığı site hacklendi!
    1. Binlerce insanın kişisel bilgilerinin..
    2. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
    3. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
    4. 10 bin bekçi alınacak
    5. Şimşek ailesi örnek oldu
    6. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
    7. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
    8. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    9. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
    10. Resmen açıklandı! Milyarlık şirket..
    11. Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede..
    12. Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!
    13. Müzeler şehri Gaziantep
    14. Konyaspor açıkladı! Rıza Çalımbay'ı..
    15. Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!
    16. Konya'da kamyonet kullanan 12..
    17. Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa..
    18. Mevlid Kandili ne zaman hangi gün?
    19. Yeni hedef: Uzaklarda arama
    20. Öztürk Yılmaz disipline verilince çark..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...