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Yakalanan terör şüphelisinde Reina saldırısı izi çıktı

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan bir şüphelinin, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
Yakalanan terör şüphelisinde Reina saldırısı izi çıktı

ADANA (AA) - Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin, Adana'da terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. olduğu belirlendi.

A.G'nin yapılan geniş çaplı araştırmasında, 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak için Suriye'ye gidip bir süre sonra yeniden geldiği tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin sahte pasaportla geçen yıl ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve illegal yollardan Suriye'ye gittiği aktarıldı.

Şüphelinin kod adı kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli A.G'den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."

Açıklamada, şüpheli A.G'nin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  1. Adana
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