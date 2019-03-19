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Yakalanan şüpheliler "pes" dedirtti... "Hangi kanalda çıkacağız?

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı ve gözaltına alındı. Gazetecilerin neden kaçtıklarını sormaları üzerine "Hangi kanalda çıkacağız" diyen şüpheliler, incelemenin ardından polis merkezine götürüldü

19 Mart 2019 Salı 06:34
Yakalanan şüpheliler "pes" dedirtti... "Hangi kanalda çıkacağız?

Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobil durmayınca, ana arterler ve bağlantılı yollarda polis tarafından önlem alındı. Kıyıboyu Caddesi'ne girerek kaçışlarını sürdüren şüpheliler, kaldırıma çarparak tekerini patlattıkları otomobille bir süre daha kaçmaya devam etti.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, Yeşiloba Mahallesi girişinde yolu trafiğe kapatarak otomobili durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüpheli, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Pişkin cevaplar

Gazetecilerin neden kaçtıklarını sormaları üzerine "Hangi kanalda çıkacağız" diyen şüpheliler, incelemenin ardından polis merkezine götürüldü. Sürücü S.A ise pişman mısın sorusuna,” Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi. Sürücünün yanında bulunan bir kişi ise,” Ehliyet yoktu kaçtık” diye pişkin cevap verdi.

Yapılan alkol testinde sürücü 0.61 promil alkollü çıktı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 06:34
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  • mehlikamehlika3 sa önce
    Hangi kanalda çıkacağız pişkinliği adalet sistemimizin ayıbıdır

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