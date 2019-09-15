Dilencinin üstünden binlerce lira para çıktı Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanan bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira bulundu.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Odunluk Mahallesi'nde bir kişinin özel hastane önünde sürekli dilendiği ihbarını aldı. Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, A.H'yi (63) yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne götürdü. Dilenci değil, yürüyen sermaye A.H'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı. Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu. Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.

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