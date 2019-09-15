0553 313 94 23

Dilencinin üstünden binlerce lira para çıktı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanan bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira bulundu.

15 Eylül 2019 Pazar 11:04
Dilencinin üstünden binlerce lira para çıktı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Odunluk Mahallesi'nde bir kişinin özel hastane önünde sürekli dilendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, A.H'yi (63) yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne götürdü.

Dilenci değil, yürüyen sermaye

A.H'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı. Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu.

Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:04
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. Nilüfer ilçesi
  3. dilenci
  4. Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim desteği
    1. Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim..
    2. Vodafone Freezone'dan oyun severlere..
    3. Metrelerce uzunlukta kenevirlerin..
    4. Erciyes dağına kar yağdı
    5. Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan..
    6. Ankara'da feci kaza! ölü ve yaralılar..
    7. Bursa'da yakalanan dilencinin..
    8. Samandağ’da hortum
    9. Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü,..
    10. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü..
    11. Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’..
    12. Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını..
    13. Gebelik Okulu’yla anne adayları..
    14. (Özel) Denizli’de faciadan dönülen..
    15. GittiGidiyor'dan "Gerçek İndirim..
    16. (Özel) Günlük hayatın yoğunluğuna..
    17. Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş..
    18. "Lenfomada immünoterapi ile tedavi..
    19. İstanbul havalimanları 70 milyon..
    20. Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm
    21. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    22. Kozan’da fırtına ağaçları devirdi
    23. Bursa’da ’Roket’ten kaçamadılar
    24. Yayalar kaldırım istiyor
    25. Bakan'dan Volkswagen açıklaması!..
    26. Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Kulu’da traktör devrildi: 1 yaralı
    28. Kritik FETÖ'cüler serbest bırakıldı!
    29. Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde..
    30. Bilecik'te düğünlerin vazgeçilmez..
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti