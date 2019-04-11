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Seçim 2019 Sayfası

Yakalanan dilenci, "Ben bu yolun yolcusuyum"

Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 50 dilenci yakalanarak il dışına gönderildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:44
Yakalanan dilenci, "Ben bu yolun yolcusuyum"

Bingöl’de zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 50 dilenci yakalanarak il dışına gönderildi. Yakalanan dilencilerden birinin ise "Ben bu yolun yolcusuyum" demesi dikkat çekti.


Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çevre illerden gelip dilenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Son bir hafta içerisinde kentin işlek yerlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilenen kişilere yönelik yapılan çalışmada, 50 kadın yakalanıp il dışına gönderildi. Çalışma kapsamında bugün yakalanan 8’i çocuk, 11 kadın hakkında ise yasal işlem yapıldı. Çevre illerden geldikleri öğrenilen kadınlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, görüntüsü çekilen dilenci bir kadının ise, “Ben bu yolun yolcusuyum” demesi dikkat çekti.


Dilenen kişilere yönelik çalışmaların sıklıkla devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Mehmet Erdem, “Zabıta ekiplerimizle birlikte, ilimizde 1 hafta boyunca çevre illerden gelip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlarımızdan para dilenen dilencileri topluyoruz. Son 1 haftada topladığımız dilencilerin üzerinden 170 lira kadar para çıktı, kayıtlarımıza aldık. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu tür insanlara para vermemeleri. Zabıta arkadaşlarımıza yardımcı olmalarıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:44
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