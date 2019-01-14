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Komagene çiğ köftelerinin sahibi adliyeye sevk edildi!

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki gerçekleşti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:13
Komagene çiğ köftelerinin sahibi adliyeye sevk edildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir yıldır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, geçtiğimiz günlerde sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri sona eren FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi.

"Büyük bölge mütevellisi"

Türkiye genelinde 100 bin şubesi bulunan çiğ köfte firmasının sahibi olan Murat Sivrikaya’nın FETÖ’nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddia ediliyor. Sivrikaya, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK kararıyla kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:13
  1. İzmir
  2. Komagene
  3. Murat Sivrikaya
  4. çiğ köfte
  5. adliye

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